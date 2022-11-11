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ПФЛ предлагает провести зимой товарищеский турнир с участием команд УПЛ
Хорошая инициатива
Фото: Google
Профессиональная футбольная лига (ПФЛ) предлагает провести в ближайшее межсезонье Зимний открытый кубок ПФЛ, сообщает Sport.ua.
Дело в том, что у большинства клубов ПФЛ отсутствует возможность организовать учебно-тренировочные сборы в военный период времени.
Планируется провести первый этап соревнований по круговой системе в группах, созданных по территориальному принципу, а затем второй этап, состоящий из стыковых матчей на выбывание.
ПФЛ, под крылом которой объединены команды Первой и Второй лиг, приглашает к участию в Зимнем открытом кубке ПФЛ клубы из всех дивизионов, в том числе и Украинской Премьер-лиги (УПЛ).
Предлагаемые даты Зимнего кубка ПФЛ: с 4–5 февраля по 12–13 марта 2023 года.
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