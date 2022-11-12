 Игра за шесть очков в Демидове, Буковина принимает лидера западной группы. Что смотреть в воскресенье в Первой лиге ᐉ UA-Футбол
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Игра за шесть очков в Демидове, Буковина принимает лидера западной группы. Что смотреть в воскресенье в Первой лиге

Первая лига
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Анонсируем заключительные матчи двенадцатого тура

Игра за шесть очков в Демидове, Буковина принимает лидера западной группы. Что смотреть в воскресенье в Первой лиге

Фото: facebook.com/fcpolissya

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

В воскресенье двумя матчами завершится двенадцатый тур в Первой лиге. Отмечаем противостояние в Демидове, где "Диназ" будет принимать "Прикарпатье".

Группа А

"Диназ" (Вышгород) - "Прикарпатье" (Ивано-Франковск)

13.11.2022. 12:00. Демидов. "Диназ"

В Демидове шестая команда группы встретится с пятой. Подопечные Головка в прошлом туре хоть и проиграли "Карпатам", но произвели приятное впечатление. "Прикарпатье" все еще сохраняет шансы на место в квартете лидеров. Однако, терять очки в выездном матче коллектив Рыпана не имеет права. Иванофранковцы неудачно играют на выезде: три поражения подряд и 251 минут без голов. Отметим, что в составах обеих команд только Василий Француз играет без замен. "Диназ" на своем поле в Первой лиге еще не побеждал. Возможно, пора исправить эту статистику?

"Буковина" (Черновцы) - "Полесье" (Житомир)

13.11.2022. 13:00. Черновцы. "Буковина"

Матч против "Полесья" - очередное испытание для "Буковины", которая в чемпионате не побеждает пять матчей подряд. К тому же, "Буковина" для лидера западной группы является удобным соперником. "Полесье" не проигрывает "Буковине" уже шесть игр в Первой лиге, а не пропускает от черновчан 295 минут. Подопечные Юрия Калитвинцева в прошлом туре прервали свою "сухую" серию, но это не помешало житомирянам переиграть "Ниву". Сможет ли "Буковина" испортить настроение футболистам "Полесья"? Сложно в это верится, но чудеса бывают в футболе.

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В статье: Буковина (Черновцы) Полесье (Житомир) Диназ (Вышгород) Прикарпатье (Ивано-Франковск)
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