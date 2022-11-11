Первая лига. Эпицентр во второй раз в сезоне переигрывает Карпаты

В заключительном сегодня матче двенадцатого тура Первой лиги встречались "Эпицентр" и "Карпаты". Именно эта игра считалась центральной в западной группе. Напомним, что львовяне в минувшие выходные обеспечили себе участие в чемпионском раунде.

От команд ожидали более яркой игры в первом тайме, но не так случилось, как предполагалось. В противостоянии команд по верхней части таблицы так часто бывает. Соперники тщательно изучили друг друга, но никто рисковать не хотел. Команды должны были пойти на перерыв без голов, но Евгений Шевченко был против этого. Владислав Кристин навесил, а Шевченко опередил защитника и в прыжке ударом головой пробил в угол ворот Лепки – 1:0. "Карпаты" снова пропускают первыми. Подопечные Тлумака снова не впечатлили своей игрой, но стоит отдать должное футболистам "Эпицентра", которіе проявивили себя с лучшей стороны.

В начале второго тайма невероятную возможность сравнять счет имел Николай Когут. Николай на скорости ворвался в штрафную, но пробил в перекладину. Откровенно повезло хозяевам. После перерыва львовяне прибавили в активности, но с позиционным футболом были существенные проблемы. К такой игре соперника были готовы игроки "Эпицентра", а нестандартных действий в атаке не хватало. Сегодня подопечные Нагорняка приятно удивили своей игрой в защите.

В итоге, игра завершилась победой хозяев – 1:0. Таким образом, "Эпицентр" во второй раз в сезоне переигрывает львовян.

VBET UA Первая лига. 12-й тур

"Эпицентр" - "Карпаты" 1:0

Голы: Шевченко (38)

"Эпицентр": Сергей Чернобай, Степан Григоращук, Евгений Шевченко, Александр Чепелюк, Юрий Глущук, Руслан Буряк, Владислав Кристин, Станислав Кристин, Олег Ничипоренко, Владислав Мороз, Максим Гирный

"Карпаты": Роман Лёпка, Игорь Дуць, Валерий Болденков, Амбросий Чачуа, Денис Кожанов, Артур Рябов, Иван Когут, Ростислав Тарануха, Олег Лень, Владислав Приймак, Денис Галенков