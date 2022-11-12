 Нива - ФСК Мариуполь: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 12.11.2022 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол ᐉ UA-Футбол
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Нива - ФСК Мариуполь: смотреть онлайн, видеотрансляция

Первая лига
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Стартовая игра субботы в Первой лиге

Нива - ФСК Мариуполь: смотреть онлайн, видеотрансляция

Фото: ФК Нива Тернопіль

UA-Футбол
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"Нива" в домашних матчах является грозной силой для любого соперника. Подопечные Сергея Задорожного на родной арене выиграли три матча подряд. К тому же, тернополяне на своем поле не пропускают в течение 368 минут. Сможет ли прервать эту серию команда, которая в нынешнем сезоне пока не знает вкуса побед

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 12:00.

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В статье: Нива (Тернополь) ФСК Мариуполь
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