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Нива - ФСК Мариуполь: смотреть онлайн, видеотрансляция
Стартовая игра субботы в Первой лиге
Фото: ФК Нива Тернопіль
"Нива" в домашних матчах является грозной силой для любого соперника. Подопечные Сергея Задорожного на родной арене выиграли три матча подряд. К тому же, тернополяне на своем поле не пропускают в течение 368 минут. Сможет ли прервать эту серию команда, которая в нынешнем сезоне пока не знает вкуса побед
Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 12:00.
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