 ЛНЗ - Чернигов: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 12.11.2022 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол ᐉ UA-Футбол
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ЛНЗ - Чернигов: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Первая лига
(1 голосов)

"Чернигов" приезжает в гости к лидеру

ЛНЗ - Чернигов: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: fc-lnz.com

UA-Футбол
Новина українською

"ЛНЗ" в домашних матчах представляет собой грозную силу: четыре победы подряд и всего одна ничья. Команда подходит к игре с "Черниговом" в качестве единоличного лидера. "Чернигов" на выезде играет лучше, но набрать очки в субботней игре будет очень непросто. Смогут ли "северяне" прервать "сухую" серию подопечных Ковпака в родных стенах?

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 13.00.

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В статье: ЛНЗ (Черкассы) ФК Чернигов
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