ЛНЗ - Чернигов: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

"ЛНЗ" в домашних матчах представляет собой грозную силу: четыре победы подряд и всего одна ничья. Команда подходит к игре с "Черниговом" в качестве единоличного лидера. "Чернигов" на выезде играет лучше, но набрать очки в субботней игре будет очень непросто. Смогут ли "северяне" прервать "сухую" серию подопечных Ковпака в родных стенах?

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 13.00.