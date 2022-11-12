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ЛНЗ - Чернигов: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
"Чернигов" приезжает в гости к лидеру
Фото: fc-lnz.com
"ЛНЗ" в домашних матчах представляет собой грозную силу: четыре победы подряд и всего одна ничья. Команда подходит к игре с "Черниговом" в качестве единоличного лидера. "Чернигов" на выезде играет лучше, но набрать очки в субботней игре будет очень непросто. Смогут ли "северяне" прервать "сухую" серию подопечных Ковпака в родных стенах?
Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 13.00.
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