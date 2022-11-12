Первая лига. Оболонь не смогла дома переиграть аутсайдера

Оболонь продолжает бороться за лидерство в группе В Первой лиги, правда сегодняшняя победа от них сбежала. За 90 минут "пивовары" так и не забили аутсайдеру соревнования - "Горняку-Спорту", замыкающему турнирную таблицу. А вот для команды из Горишних Плавней этот матч – достижение, ведь она впервые в этом сезоне не пропустила в гостях

Первая лига, 12-й тур

Стадион "Оболонь" (Киев)

Арбитр: Мирослав Липко

"Оболонь" (Киев) - "Горняк-Спорт" (Горишни Плавни) 0:0

Оболонь: Федоровский Назарий, Осман Александр, Терехов Артем, Фатеев Дмитрий, Чернов Александр, Мороз Тарас, Черненко Руслан, Груша Виталий, Слободян Олег, Краснопир Игорь, Батальский Александр

Горняк-Спорт: Коваленко Максим, Черныш Денис, Цвиренко Максим, Николишин Александр, Малаки Алексей, Громенко Владислав, Сеницкий Юрий, Подрезан Александр, Бодня Роман, Посевкин Радион, Эмере Антоний Даниэль Чуквебука