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Первая лига. Тернополь теряет победу в матче с Мариуполем

Первая лига
(3 голосов)

"Мариуполь" все еще без побед

Первая лига. Тернополь теряет победу в матче с Мариуполем

Фото: ФК Нива Тернопіль / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Тернопольская "Нива" уже в третий раз в четырех последних матчах теряет очки. Команда Сергея Задорожного в родных стенах не одолела "Мариуполь".

Для тернополян встреча началась положительно: с давления на ворота гостей и гола после стандарта. Гатала выполнил подачу в центр штрафной, Хруставка продолжил дальше, Зинь замкнул. Но дальше приазовцам удалось выровнять игру. По большому счету матч вполне мог докатиться до минимальной победы "желто-зеленых", но приазовцы нашли свой шанс на последней минуте основного времени: Литовченко упал в штрафной тернополян после контакта с плечом Демчука, рефери не очень уверенно, но все же указал на 11 -метровую отметку. Доброхотов приговор арбитра реализовал.

"Нива" остается четвертой, но еще больше удаляется от трио лидеров группы А. Для "Мариуполя" это четвертая ничья в чемпионате и последнее место. Приазовцы еще ни разу в этом сезоне не побеждали.

Тернополь. Центральный городской стадион им. Р. Шухевича
Нива - ФСК Мариуполь 1:1
Голы: Андрей Зинь 27 - Ярослав Доброхотов 89 (пен.)
Нива (старт): Максим Механив, Олег Соколов, Андрей Зинь, Олег Хруставка, Андрей Бэй, Андрей Ризнык, Игорь Гатала, Роман Волохатый, Роман Слива, Арсентий Дорошенко, Максим Демчук
ФСК Мариуполь (старт): Никита Якубенко, Иван Мочевинский, Дмитрий Павлиш, Дмитрий Пентелейчук, Глеб Литюк, Егор Булгаков, Павел Шушко, Александр Чернецкий, Ярослав Доброхотов, Богдан Гора, Иван Мамросенко
Предупреждение: Роман Слива 57

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В статье: Нива (Тернополь) ФСК Мариуполь
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