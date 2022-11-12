Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Первая лига. Тернополь теряет победу в матче с Мариуполем
"Мариуполь" все еще без побед
Фото: ФК Нива Тернопіль / Автор невідомий
Тернопольская "Нива" уже в третий раз в четырех последних матчах теряет очки. Команда Сергея Задорожного в родных стенах не одолела "Мариуполь".
Для тернополян встреча началась положительно: с давления на ворота гостей и гола после стандарта. Гатала выполнил подачу в центр штрафной, Хруставка продолжил дальше, Зинь замкнул. Но дальше приазовцам удалось выровнять игру. По большому счету матч вполне мог докатиться до минимальной победы "желто-зеленых", но приазовцы нашли свой шанс на последней минуте основного времени: Литовченко упал в штрафной тернополян после контакта с плечом Демчука, рефери не очень уверенно, но все же указал на 11 -метровую отметку. Доброхотов приговор арбитра реализовал.
"Нива" остается четвертой, но еще больше удаляется от трио лидеров группы А. Для "Мариуполя" это четвертая ничья в чемпионате и последнее место. Приазовцы еще ни разу в этом сезоне не побеждали.
Тернополь. Центральный городской стадион им. Р. Шухевича
Нива - ФСК Мариуполь 1:1
Голы: Андрей Зинь 27 - Ярослав Доброхотов 89 (пен.)
Нива (старт): Максим Механив, Олег Соколов, Андрей Зинь, Олег Хруставка, Андрей Бэй, Андрей Ризнык, Игорь Гатала, Роман Волохатый, Роман Слива, Арсентий Дорошенко, Максим Демчук
ФСК Мариуполь (старт): Никита Якубенко, Иван Мочевинский, Дмитрий Павлиш, Дмитрий Пентелейчук, Глеб Литюк, Егор Булгаков, Павел Шушко, Александр Чернецкий, Ярослав Доброхотов, Богдан Гора, Иван Мамросенко
Предупреждение: Роман Слива 57
Популярное сейчас
- Луческу: После игры против Бенфики хотел уйти из Динамо
- Участник ЧМ-2022 – Иран. Терроризм н̷е̷ п̷р̷о̷й̷д̷ё̷т̷ прошёл
- Мудрик заинтересовал Ньюкасл, Месси и ван Дейк едут на ЧМ. Главные новости за 11 ноября
- Эпицентр обыгрывает Карпаты, голевая феерия в Кременчуге. Таблица и результаты тура Первой лиги
- Красотка дня. Главная фанатка обидчика Днепра-1 в Лиге Конференций. ФОТО
- Красотка дня. Соблазнительная вторая половинка лидера полузащиты Фенербахче. ФОТО
Новости по теме
- 11:45 Украинские Нива - ФСК Мариуполь: смотреть онлайн, видеотрансляция
- 18:48 Украинские Испытание для Горняка-Спорт, Нива будет экзаменовать Мариуполь. Что смотреть в субботу в Первой лиге
- 17:19 Украинские Встреча аутсайдеров восточной группы, Мариуполь принимает лидера. Что смотреть в субботу в Первой лиге