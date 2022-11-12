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Первая лига. ЛНЗ в дополнительное время выгрызает ничью с Черниговом

Первая лига
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Черкасская команда сравняла счет на 90+2 минуте

Первая лига. ЛНЗ в дополнительное время выгрызает ничью с Черниговом

Фото: ЛНЗ

UA-Футбол
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Черкасский "ЛНЗ" и "Чернигов" провели матч в рамках 12 тура первой лиги. Перед матчем первые шли на первом месте, вторые – на шестом. Теперь же отрыв "ЛНЗ" от второго места составляет всего одно очко.

Первый гол в матче забил Денис Долинский из "Черкасс" на 17 минуте. На 42 минуте счет сравнял Максим Шумило из "Чернигова". Спустя несколько минут команда вышла вперед благодаря голу Николая Сираша.

"ЛНЗ" смогли сравнять счет лишь на второй добавленной минуте благодаря Андрею Сторчоусу. Итоговый счет – 2:2.

Черкасы. Черкасы Арена

"ЛНЗ" Черкасы – "Чернигов" 2:2

Голы: Долинский, 17; Сторчоус, 90+2 – Шумило, 42; Сираш, 57

Стартовый состав "ЛНЗ":

Самойленко Кирилл, Лопыренок Максим, Полюлях Никита, Солдат Игорь, Синегуб Олег, Долинский Денис, Хамелюк Владислав, Копил Сергей, Замуренко Павел, Савин Антон, Галенко Ярослав

Стартовый состав "Чернигова":

Ширай Александр, Сердюк Мирослав, Сираш Николай, Шумило Максим, Лакеенко Андрей, Романченко Анатолий, Бибик Артур, Мироненко Дмитрий, Ментей Виталий, Койдан Вячеслав, Кулик Дмитрий

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В статье: ЛНЗ (Черкассы) ФК Чернигов
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