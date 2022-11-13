Диназ - Прикарпатье: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

"Прикарпатье" в выездном матче не имеет права терять очки, если рассчитывает побороться за квартет лидеров. Однако, подопечные Олега Рыпана переживают не лучшие времена. Иванофранковцы проиграли три предыдущих игры. Сможет ли "Диназ" одержать свою дебютную домашнюю победу в Первой лиге?

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 12.00.