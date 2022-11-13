 Диназ - Прикарпатье: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 13.11.2022 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол ᐉ UA-Футбол
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Диназ - Прикарпатье: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Первая лига
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Стартовая игра воскресенья в Первой лиге

Диназ - Прикарпатье: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: ФК Прикарпаття

UA-Футбол
Новина українською

"Прикарпатье" в выездном матче не имеет права терять очки, если рассчитывает побороться за квартет лидеров. Однако, подопечные Олега Рыпана переживают не лучшие времена. Иванофранковцы проиграли три предыдущих игры. Сможет ли "Диназ" одержать свою дебютную домашнюю победу в Первой лиге?

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 12.00.

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В статье: Диназ (Вышгород) Прикарпатье (Ивано-Франковск)
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