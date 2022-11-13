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Буковина - Полесье: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Смогут ли хозяева дать бой лидеру?
Фото: ФК Полісся
Подопечных Юрия Калитвинцева сейчас никто не может остановить. Лидер западной группы побеждает семь матчей подряд, а на полях соперников не пропускает 304 минуты. "Буковина" похвастаться результатами не может. Коллектив из Черновцов не выиграет пять игр. Сможет ли "Буковина" отобрать очки у лидера? Похоже, что это фантастика, но не стоит недооценивать хозяев.
Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 13.00.
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