 Буковина - Полесье: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 13.11.2022 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол ᐉ UA-Футбол
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Буковина - Полесье: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Первая лига
(1 голосов)

Смогут ли хозяева дать бой лидеру?

Буковина - Полесье: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: ФК Полісся

UA-Футбол
Новина українською

Подопечных Юрия Калитвинцева сейчас никто не может остановить. Лидер западной группы побеждает семь матчей подряд, а на полях соперников не пропускает 304 минуты. "Буковина" похвастаться результатами не может. Коллектив из Черновцов не выиграет пять игр. Сможет ли "Буковина" отобрать очки у лидера? Похоже, что это фантастика, но не стоит недооценивать хозяев.

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 13.00.

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В статье: Буковина (Черновцы) Полесье (Житомир)
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