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Металург-2- Нива Бузова: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Заключительная игра года во Второй лиге
Фото: ФК Нива Бузова
В перенесенном матче седьмого тура Второй лиги запорожский "Металлург-2" будет принимать бузовскую "Ниву". Лидер Второй лиги стремится завершить 2022 год без потерянных очков. Смогут ли юные запорожцы испортить гостям настроение? Отметим, что подопечные Вячеслава Тропина два предыдущих матча выиграли. Игра начнется в 13.00 на киевском стадионе "Левый берег".
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