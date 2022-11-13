 Металлург-2 - Нива Бузова: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 13.11.2022 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол ᐉ UA-Футбол
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Металург-2- Нива Бузова: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Первая лига
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Заключительная игра года во Второй лиге

Металург-2- Нива Бузова: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: ФК Нива Бузова

UA-Футбол
Новина українською

В перенесенном матче седьмого тура Второй лиги запорожский "Металлург-2" будет принимать бузовскую "Ниву". Лидер Второй лиги стремится завершить 2022 год без потерянных очков. Смогут ли юные запорожцы испортить гостям настроение? Отметим, что подопечные Вячеслава Тропина два предыдущих матча выиграли. Игра начнется в 13.00 на киевском стадионе "Левый берег".

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В статье: Нива (Бузовая) Металлург-2 (Запорожье)
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