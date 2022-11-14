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Первая лига. Пять команд уже вышли в чемпионский раунд
Осталось три вакантных места
Фото: facebook.com/obolonfc
По итогам двенадцатого тура Первой лиги определились команды, которые будут весной бороться за выход в УПЛ. Напомним, что необходимо попасть в топ-8 по итогам осенней части сезона.
Участие в чемпионском раунде себе гарантировали: "Карпаты" (Львов), "ЛНЗ" (Черкассы), "Оболонь" (Киев), "Эпицентр" (Каменец-Подольский), "Полесье" (Житомир). Осталось три вакантных места в квартете лучших в каждой группе. По итогам двух заключительных туров осенней части сезона станут известны все участники чемпионского раунда. Наилучшие шансы войти в топ-4 в группе А имеют "Нива" (Тернополь) и "Прикарпатье" (Ивано-Франковск), а в группе Б - "Кремень" (Кременчуг) и "Металлург" (Запорожье).
Группа А
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Полесье
|12
|11
|1
|0
|29-5
|+24
|34
|2
|Карпаты
|12
|8
|1
|3
|19-11
|+8
|25
|3
|Эпицентр
|12
|7
|2
|3
|15-11
|+4
|23
|4
|Нива
|12
|4
|4
|4
|12-8
|+4
|16
|5
|Прикарпатье
|12
|4
|3
|5
|11-18
|-7
|15
|6
|Диназ
|12
|2
|4
|6
|13-21
|-8
|10
|7
|Буковина
|12
|1
|3
|8
|8-18
|-10
|6
|8
|ФСК Мариуполь
|12
|0
|4
|8
|8-23
|-15
|4
Группа Б
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|ЛНЗ
|12
|7
|3
|2
|15-6
|+9
|24
|2
|Оболонь
|12
|7
|2
|3
|17-8
|+9
|23
|3
|Кремень
|11
|5
|3
|3
|25-19
|+6
|18
|4
|Металлург
|11
|4
|4
|3
|11-13
|-2
|16
|5
|ФК Чернигов
|11
|3
|4
|4
|11-13
|-2
|13
|6
|СК Полтава
|12
|3
|3
|6
|14-17
|-3
|12
|7
|Скорук
|12
|2
|5
|5
|13-20
|-7
|11
|8
|Горняк-Спорт
|11
|1
|4
|6
|7-17
|-10
|7
Следите за событиями последних туров 2022 года в Первой лиге на нашем сайте. Будет интересно!
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