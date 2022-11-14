Первая лига. Пять команд уже вышли в чемпионский раунд

По итогам двенадцатого тура Первой лиги определились команды, которые будут весной бороться за выход в УПЛ. Напомним, что необходимо попасть в топ-8 по итогам осенней части сезона.

Участие в чемпионском раунде себе гарантировали: "Карпаты" (Львов), "ЛНЗ" (Черкассы), "Оболонь" (Киев), "Эпицентр" (Каменец-Подольский), "Полесье" (Житомир). Осталось три вакантных места в квартете лучших в каждой группе. По итогам двух заключительных туров осенней части сезона станут известны все участники чемпионского раунда. Наилучшие шансы войти в топ-4 в группе А имеют "Нива" (Тернополь) и "Прикарпатье" (Ивано-Франковск), а в группе Б - "Кремень" (Кременчуг) и "Металлург" (Запорожье).

Группа А

# Команда И В Н П М РМ О 1 Полесье 12 11 1 0 29-5 +24 34 2 Карпаты 12 8 1 3 19-11 +8 25 3 Эпицентр 12 7 2 3 15-11 +4 23 4 Нива 12 4 4 4 12-8 +4 16 5 Прикарпатье 12 4 3 5 11-18 -7 15 6 Диназ 12 2 4 6 13-21 -8 10 7 Буковина 12 1 3 8 8-18 -10 6 8 ФСК Мариуполь 12 0 4 8 8-23 -15 4

Группа Б

# Команда И В Н П М РМ О 1 ЛНЗ 12 7 3 2 15-6 +9 24 2 Оболонь 12 7 2 3 17-8 +9 23 3 Кремень 11 5 3 3 25-19 +6 18 4 Металлург 11 4 4 3 11-13 -2 16 5 ФК Чернигов 11 3 4 4 11-13 -2 13 6 СК Полтава 12 3 3 6 14-17 -3 12 7 Скорук 12 2 5 5 13-20 -7 11 8 Горняк-Спорт 11 1 4 6 7-17 -10 7

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