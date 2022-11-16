Первая лига
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Кремень - Металлург: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Перенесенный матч восьмого тура
Фото: ФК Металург
В перенесенном матче восьмого тура Первой лиги третья команда группы будет принимать четвертую. В случае победы подопечные Романа Локтионова обеспечат себе место в чемпионском раунде. Однако, запорожцы это очень непростой соперник, который также продолжает бороться за топ-4. Фаворита этого матча сложно определить, но мы вправе рассчитывать на голы.
Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 12:00.
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