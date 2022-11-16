Кремень - Металлург: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

В перенесенном матче восьмого тура Первой лиги третья команда группы будет принимать четвертую. В случае победы подопечные Романа Локтионова обеспечат себе место в чемпионском раунде. Однако, запорожцы это очень непростой соперник, который также продолжает бороться за топ-4. Фаворита этого матча сложно определить, но мы вправе рассчитывать на голы.

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 12:00.