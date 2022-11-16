Первая лига. Металлург громит Кремень и выходит на третье место

В перенесенном матче восьмого тура Первой лиги встречались третья и четвертая команда восточной группы. Победа позволяла обоим коллективам почти на 100% гарантировать место в топ-4. Напомним, что именно первые четыре коллектива весной будут соревноваться за выход в УПЛ.

Уже в начале встречи гости открыли счёт. Владислав Дворовенко из-за пределов штрафной мощным ударом в одно касание отправил мяч в сетку - 0:1. Красивый гол в исполнении 25-летнего защитника. До этого Владислав еще не забивал. Уже через десять минут после прострела Сидорова отличился Егор Шалфеев – 0:2. Что делали защитники, которые позволили игроку "Металлурга" забить в пустые ворота? Очень неудачно начался для "Кремня" сотый домашний матч в Первой лиге.

Подопечные Локтионова после провального старта противостояния начали больше контролировать мяч, но с конструктивом в первом тайме у хозяев были существенные проблемы. Мало кто ожидал такой невнятной игры кременчугского коллектива. Сразу после свистка на перерыв раздалась воздушная тревога.

На 29-й секунде второго тайма подопечные Микитина довели счет до разгромного. Сидоров отдал на Могильного, который с нескольких метров обыграл Ермолова – 0:3. Этот гол окончательно сломил кременчугский коллектив. Через десять минут подопечные Локтионова пропустили четвертый мяч. Могильный воспользовался очередной ошибкой защиты "Кремня" и буквально расстрелял ворота – 0:4. Забить хотя бы гол престижа хозяева не смогли.

Таким образом, "Кремень" впервые за шесть матчей проигрывает, а "Металлург" выходит на третье место.

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"Кремень" - "Металлург" 0:4

Голы: Дворовенко (4), Шалфеев (14), Могильный (46,55)

"Кремень": Даниил Ермолов, Орест Панчишин (Владислав Бондарь, 46), Симон Галоян (Андрей Савицкий, 46), Даниил Сидоренко, Кирилл Матвеев, Давронбек Азизов, Денис Галата (Артем Пятибрат, 84), Даниил Фальковский, Максим Агапов, Александр Вивдич, Даниил Аркуша

"Металлург": Назар Байда, Богдан Сокол, Егор Шалфеев 9Никита Лапко, 85), Алексей Сидоров, Максим Воробей, Богдан Могильный , Владислав Дворовенко (Владимир Полевой, 65), Сергей Палюх, Дмитрий Поддубный, Сергей Басов, Александр Снижко