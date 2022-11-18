Матч тура в Тернополе, непростой выезд для ЛНЗ. Что смотреть в субботу в Первой лиге

В субботу будут сыграны четыре матча в тринадцатом туре Первой лиги. Отмечаем противостояние в Тернополе, где "Нива" будет принимать "Эпицентр".

Группа А

"Нива" (Тернополь) - "Эпицентр" (Каменец-Подольский)

19.11.2022. 12:00. Тернополь. "Тернопольский городской стадион им. Шухевича"

В Тернополе четвертая команда группы будет принимать третью. Эту игру можно назвать центральной в группе. Подопечные Сергей Задорожного не имеют права проигрывать, ведь "Прикарпатье" отстает всего на одно очко. В случае победы жители тернополяни могут обеспечить себе выход в чемпионский раунд. Отметим, что в минувшие выходные "Нива" прервала "сухую" серию в домашних матчах, которая длилась 457 минут. Коллектив Сергея Нагорняка подходит к игре в хорошем настроении после победы над "Карпатами". Таким образом команда обеспечила себе место в топ-3 по итогам осенней части сезона. Смогут ли хозяева набрать сверхважные три очка на родном стадионе?

ФСК "Мариуполь" - "Буковина" (Черновцы)

19.11.2022. 12:30. Демидов. "Диназ"

"Мариуполь" – единственная команда в чемпионате, которая еще не побеждала. Однако, подопечные Красноперова уже освоились в Первой лиге и с каждой игрой становятся все более грозным соперником для любого коллектива. Игра в защите не позволяет новичку дивизиона добиваться положительного результата. "Мариуполь" пропускает в каждом матче (23 гола). Противостояние с "Буковиной" - хорошая возможность наконец-то набрать три очка, ведь подопечные Мельничука результатами похвастаться не могут. Отметим, что в случае победы хозяева смогут наконец-то покинуть последнее место. На много голов не стоит рассчитывать, но игра ожидается очень боевой.

"Полесье" (Житомир) - "Диназ" (Вышгород)

19.11.2022. 13:30. Житомир. "Центральный городской стадион"

В прошлом туре лидер Первой лиги не впечатлил своей игрой. Юрий Калитвинцев решил провести ротацию в составе, но это не пошло на пользу команды. Только во втором тайме житомиряне смогли одержать волевую победу над "Буковиной" (2:1). Таким образом, "Полесье" одержало свою восьмую победу подряд и осеннюю часть сезона завершит безоговорочным лидером группы. "Диназ" понравился в противостоянии с "Прикарпатье" (2:2). Команда из Вышгорода проявила характер и набрала один зачетный пункт в непростом матче. Ожидается, что легкой прогулки у "Полесья" не будет. Отметим, что гостевую игру будет пропускать основной полузащитник "Диназа" Сергей Белоус.

Группа Б

"Скорук" (Томаковка) - "ЛНЗ" (Черкассы)

19.11.2022. 13:00. Умань. "Центральный"

Интересное противостояние нас ожидает в Умани, где в гости к предпоследней команде группы приедет лидер. Черкащане в минувшие выходные имели возможность оторваться от "Оболони", но сыграли вничью с "Черниговом". К тому же, только гол Сторчоуса в компенсированное время спас команду. Таким образом, "ЛНЗ" прервал "сухую" домашнюю серию, которая длилась 492 минуты. "Скорук" в прошлом туре впервые за пять игр проиграл. Безусловно, фаворитами матча считаются гости, но со "Скоруком" стоит считаться. Если не верите, то можете спросить у киевской "Оболони". Смогут ли хозяева реабилитироваться за поражение в первом круге (0:3)?