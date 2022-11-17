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Судьбу матча в Горишних Плавнях решит КДК УАФ
Стала известна причина отмены игры между "Горняком-Спорт" и "Черниговом"
Фото: ФК Чернігів
Перенесенный матч второго тура Первой лиги между "Горняком-Спорт" и "Черниговом" не состоялся в установленные сроки. Об этом мы сообщали вчера на нашем сайте.
По неофициальной информации, из-за ракетных обстрелов областная военно-гражданская администрация не предоставила "горожанам" разрешение на выезд за пределы региона. Судьбу этого матча решит КГК УАФ. Об этом в комментарии сайту Footboom сообщил президент ПФЛ Александр Каденко.
Напомним, что "Горняк-Спорт" сейчас занимает последнее место в восточной группе, а "Чернигов" располагается на пятом месте.
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