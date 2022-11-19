 Нива - Эпицентр: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 19.11.2022 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол ᐉ UA-Футбол
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Нива - Эпицентр: смотреть онлайн, видеотрансляция
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Нива - Эпицентр: смотреть онлайн, видеотрансляция

Первая лига
Обновлено
(1 голосов)

Центральная игра тура

Нива - Эпицентр: смотреть онлайн, видеотрансляция

Фото: ФК Нива Тернопіль

UA-Футбол
Новина українською

В Тернополе сыграют наиболее интригующий матч тура в Первой лиге. Четвертая команда группы будет принимать третью. "Эпицентр" себе обеспечил место в чемпионском раунде, а "Ниве" еще предстоит бороться за топ-4. Смогут ли подопечные Сергея Задорожного набрать важные очки? Напомним, что в прошлом туре "Эпицентр" обыграл "Карпаты".

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 13:00.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Нива (Тернополь) Эпицентр (Каменец-Подольский)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде