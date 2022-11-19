Первая лига
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Нива - Эпицентр: смотреть онлайн, видеотрансляция
Центральная игра тура
Фото: ФК Нива Тернопіль
В Тернополе сыграют наиболее интригующий матч тура в Первой лиге. Четвертая команда группы будет принимать третью. "Эпицентр" себе обеспечил место в чемпионском раунде, а "Ниве" еще предстоит бороться за топ-4. Смогут ли подопечные Сергея Задорожного набрать важные очки? Напомним, что в прошлом туре "Эпицентр" обыграл "Карпаты".
Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 13:00.
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