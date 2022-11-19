Первая лига
Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
ФСК Мариуполь - Буковина: смотреть онлайн, видеотрансляция
Шанс на первую победу для мариупольцев
Фото: ФК Буковина
"Мариуполь" – единственная команда в Первой лиге, которая еще не побеждала. Игра против "Буковина" - отличная возможность наконец-то набрать три очка. Смогут ли подопечные Красноперова порадовать своих болельщиков? Отметим, что мариупольцы пропустили больше всего в группе (23 гола).
Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 14.30.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Днепр-1 - Шахтер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Валенсия может оформить трансфер защитника Шахтера
- The New York Times: Россия, вероятно, использовала против Украины запас ракет, которые держала для войны с НАТО
- Первая лига. Металлург громит Кремень и выходит на третье место
- Артуро Видаль напился и был едва в сознании на праздновании победы в Копа Либертадорес. ВИДЕО
- Красотка дня. Соблазнительная девушка главной звезды сенсационного Ньюкасла. ФОТО
Новости по теме
- 18:18 Украинские Матч тура в Тернополе, непростой выезд для ЛНЗ. Что смотреть в субботу в Первой лиге
- 17:13 Украинские Первая лига. Буковина празднует волевую победу над Мариуполем
- 01:01 Украинские Ковпак готовится к четвертой победе подряд, безумная заруба аутсайдеров в Черновцах. Что смотреть в воскресенье в Первой лиге
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
300 грн
freebet
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
3000 грн