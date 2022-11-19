ФСК Мариуполь - Буковина: смотреть онлайн, видеотрансляция

"Мариуполь" – единственная команда в Первой лиге, которая еще не побеждала. Игра против "Буковина" - отличная возможность наконец-то набрать три очка. Смогут ли подопечные Красноперова порадовать своих болельщиков? Отметим, что мариупольцы пропустили больше всего в группе (23 гола).

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 14.30.