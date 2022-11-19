Скорук - ЛНЗ: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Интересное противостояние нас ожидает в Умани, где "Скорук" будет принимать лидера группы "ЛНЗ". В прошлом туре черкащане упустили шанс оторваться от "Оболони". Игра со "Скоруком" не обещает легкой прогулки. Томаковцы уже шокировали всех победой над "Оболонью". Может быть, подопечные Степанова смогут отобрать очки и у еще одного лидера?

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 13.00.