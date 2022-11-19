Первая лига. Дерби в Ивано-Франковске, Оболонь принимает Кремень. Что смотреть в воскресенье в Первой лиге

В воскресенье сыграют заключительные матчи тринадцатого тура Первой лиги. Отметим противостояние в Чернигове, где местный клуб будет принимать "Полтаву".

Группа А

"Прикарпатье" (Ивано-Франковск) - "Карпаты" (Львов)

20.11.2022. 13:00. Ивано-Франковск. "Рух"

Подопечные Олега Риыана продолжают бороться за топ-4. В матче с "Карпатами" хозяева должны набирать очки, если хотят сберечь шансы на чемпионский раунд. Тем не менее, львовяне – неудобный соперник для иванофранковцев. Проигрышная серия "Прикарпатья" в матчах с "Карпатами" длится в Первой лиге три игры. Отметим, что на выезде подопечные Тлумака пропускают пять игр подряд – шесть голов. Сможет ли вторая команда группы реабилитироваться за поражение в противостоянии с "Эпицентром"?

Группа Б

"Чернигов" - "Полтава"

20.11.2022. 12:00. Чернигов. "Юность"

Интересное противостояние нас ожидает в Чернигове, где местная команда будет принимать "Полтаву". В случае победы гости смогут подняться на пятое место. "Чернигов" еще сохраняет шансы на топ-4, но для этого им следует побеждать. Отметим, что на неделе "северяне" должны были сыграть с "Горняком-Спорт", но они не приехали на игру. Судьбу этого матча решит КДК УАФ. Подопечные Владимира Сысенко на выезде еще не побеждали: две ничьи и три поражения. Возможно, пора набрать дебютные три очка на поле соперника? К тому же, "Чернигов" не побеждает три подряд. Фаворита в этом противостоянии сложно определить, ведь именно черниговцы в прошлом туре отобрали очки у лидера группы (2:2).

"Горняк-Спорт" (Горишние Плавни) - "Металлург" (Запорожье)

20.11.2022. 12:30. Горишние Плавни. "Юность"

Запорожцы в среду приятно удивили своей игрой против "Кремня" (4:0). Ромб в центре поля от Владимира Микитина помог команде победить и подняться на третье место. "Металлург" в чемпионате не проигрывает пять игр подряд: две победы и три ничьих. К тому же, команда не пропускает 332 минуты подряд. "Горняк-Спорт" не побеждает восемь матчей, но прошлый тур команда может занести себе в актив. Ничья против "Оболони" – хороший результат для аутсайдера группы. Фаворитом матча являются гости, которые находятся в хорошем игровом тонусе.

"Оболонь" (Киев) - "Кремень" (Кременчуг)

20.11.2022. 13:30. Киев. "Оболонь-Арена"

Обе команды не в лучшем настроении подходят к очному противостоянию. "Оболонь" не смогла переиграть "Горняк-Спорт", а "Кремень" разгромно уступил "Металлургу". Подопечные Романа Локтионова в предыдущей игре были не похожи сами на себя. В трех предыдущих матчах соперников победу праздновала "Оболонь". Коллектив Валерия Иващенко не забивает 217 минут, а "Кремень" пропускает пять игр подряд. Чья серия завершится в воскресенье? Учитывая важность результата, нас ожидает интересная и непредсказуемая игра.

Отметим, что в воскресенье будет сыграна игра между ФСК "Мариуполь" и "Буковиной", которая должна была состояться в субботу.