 Чернигов - Полтава: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 20.11.2022 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол ᐉ UA-Футбол
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Чернигов - Полтава: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Первая лига
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Встреча соседей в таблице

Чернигов - Полтава: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: СК Полтава

UA-Футбол
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В Чернигове встретятся пятая и шестая команда группы. У "северян" еще остались теоретические шансы на топ-4, но им следует побеждать. Тем не менее, "Чернигов" дома в нынешнем сезоне играет хуже, чем на выезде - пять очков. Подопечные Сысенко пропускают во всех гостевых матчах. Смогут ли полтавчане наконец-то прервать эту серию?

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 12.00.

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В статье: СК Полтава ФК Чернигов
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