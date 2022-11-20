Чернигов - Полтава: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

В Чернигове встретятся пятая и шестая команда группы. У "северян" еще остались теоретические шансы на топ-4, но им следует побеждать. Тем не менее, "Чернигов" дома в нынешнем сезоне играет хуже, чем на выезде - пять очков. Подопечные Сысенко пропускают во всех гостевых матчах. Смогут ли полтавчане наконец-то прервать эту серию?

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 12.00.