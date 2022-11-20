Горняк-Спорт - Металлург: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Подопечные Владимира Микитина не проиграют уже пять матчей: две победы и три ничьих. К тому же, команда не пропускает 332 минуты. Запорожцы почти гарантировали себе место в топ-4 и могут играть в свое удовольствие. Смогут ли хозяева впервые за девять игр в Первой лиге выиграть?

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 12.30.