Первая лига
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Горняк-Спорт - Металлург: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Запорожцы радуют своей игрой
Фото: ФК Металург
Подопечные Владимира Микитина не проиграют уже пять матчей: две победы и три ничьих. К тому же, команда не пропускает 332 минуты. Запорожцы почти гарантировали себе место в топ-4 и могут играть в свое удовольствие. Смогут ли хозяева впервые за девять игр в Первой лиге выиграть?
Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 12.30.
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