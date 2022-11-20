 Прикарпатье - Карпаты: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 20.11.2022 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол ᐉ UA-Футбол
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Прикарпатье - Карпаты: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Первая лига
(2 голосов)

Западное дерби в Ивано-Франковске

Прикарпатье - Карпаты: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: ФК Прикарпаття

UA-Футбол
Новина українською

Интересное противостояние нас ожидает в Ивано-Франковске, где "Прикарпатье" будет принимать "Карпаты". Львовяне неудобный соперник для иванофранковцев. "Карпаты" в Первой лиге побеждают "Прикарпатье" в течение трех матчей подряд. Смогут ли подопечные Рипана наконец-то набрать очки в противостоянии со второй командой группы?

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 13.00.

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В статье: Прикарпатье (Ивано-Франковск) Карпаты (Львов)
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