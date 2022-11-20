Первая лига
Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Прикарпатье - Карпаты: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Западное дерби в Ивано-Франковске
Фото: ФК Прикарпаття
Интересное противостояние нас ожидает в Ивано-Франковске, где "Прикарпатье" будет принимать "Карпаты". Львовяне неудобный соперник для иванофранковцев. "Карпаты" в Первой лиге побеждают "Прикарпатье" в течение трех матчей подряд. Смогут ли подопечные Рипана наконец-то набрать очки в противостоянии со второй командой группы?
Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 13.00.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Дешам: Мне очень жаль Бензема. ЧМ-2022 был его главной целью
- Бензема пропустит второй Чемпионат мира подряд
- Сегодня стартует Чемпионат мира 2022 в Катаре
- Симинин: О решении Карпат не продлевать со мной контракт узнал из Интернета
- Лунин получил от Реала новенький электрокар BMW - ФОТО
- "Мой друг, ты легенда!". Неймар похвалил украинского киберспортсмена, который перед этим показал средний палец болельщикам
Новости по теме
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
300 грн
freebet
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
3000 грн