Прикарпатье - Карпаты: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Интересное противостояние нас ожидает в Ивано-Франковске, где "Прикарпатье" будет принимать "Карпаты". Львовяне неудобный соперник для иванофранковцев. "Карпаты" в Первой лиге побеждают "Прикарпатье" в течение трех матчей подряд. Смогут ли подопечные Рипана наконец-то набрать очки в противостоянии со второй командой группы?

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 13.00.