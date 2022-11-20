Первая лига. Автогол помог Полтаве переиграть Чернигов

В Чернигове встретятся пятая и шестая команда группы. У "северян" еще остались теоретические шансы на топ-4, но им следует побеждать. Тем не менее, "Чернигов" дома в нынешнем сезоне играет хуже, чем на выезде - пять очков. Подопечные Сысенко пропускали во всех гостевых матчах.

Очень досадно началась игра для хозяев. Александр Пось навесил с фланга, а Романченко ударом головой срезал мяч в свои ворота - 0:1. После пропущенного мяча "северяне" добавили в активности, но их атакам не хватало акцентированного завершающего удара. Хорошая возможность сравнять счет была у Кулыка, но он не смог переиграть Вичного. До перерыва еще несколько моментов имел все тот же Кулик, но реализовать своим возможности он не смог. На что можно рассчитывать с такой реализацией?

Во второй половине встречи хозяева продолжали атаковать, но до голевых моментов дело не доходило. Много было борьбы в центре поля, но очень мало нестандартных действий в атаке. Полтавчане грамотно играли по счету. Следует отметить игру голкипера гостей Яна Вичного, который сегодня не ошибался.

В итоге, матч завершился победой "Полтавы", которая выходит на пятое место.

VBET UA Первая лига. 13-й тур

"Чернигов" - СК "Полтава" 0:1

Голы: Романченко (6, аг)

ФК "Чернигов": Александр Ширай, Максим Шумило, Анатолий Романченко, Вячеслав Койдан, Андрей Лакеенко, Мирослав Сердюк, Виталий Ментей, Артур Быбик , Николай Сираш, Максим Сердюк, Дмитрий Кулык

СК "Полтава": Ян Вичный, Богдан Бычков, Дмитрий Щербак, Евгений Стрельцов, Максим Горжуй, Андрей Савенков, Сергей Каретник, Вадим Таранушич, Александр Пось, Егор Коваленко, Александр Томенко