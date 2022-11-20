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Первая лига. Карпаты без особых проблем переигрывают Прикарпатье
Уверенная победа "Карпат"
Фото: ФК Прикарпаття
Львовяне неудобный соперник для иванофранковцев. "Карпаты" в Первой лиге побеждают "Прикарпатье" в течение трех матчей подряд. Казалось, что сегодня хозяева смогут дать бой второй команде группы, но не получилось.
Еще до перерыва гости забили дважды. Отличились Игорь Дуць и Денис Галенков. Казалось, что интриги в этом матче уже не будет, но Денис Галенков после перерыва получил вторую желтую и "Карпаты" остались в меньшинстве. Однако, реализовать численное большинство хозяева не смогли. В конце встречи голевых моментов не было. "Карпаты" уже не хотели, а иванофранковцы не могли. Подопечные Олега Рыпана сегодня не впечатлили своей игрой в атаке. С такой игрой команда не сможет сразиться за топ-4.
Во втором тайме в нашем матче была курьезная ситуация. "Карпаты" в течение двух минут играли с 12 футболистами. Львовский клуб провел замену, однако игрок, который должен был покинуть поле, остался в игре. Дмитрий Кривушкин сразу не заметил и исправил ошибку только после подсказки с трибун.
В итоге, матч завершился уверенной победой "Карпат".
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"Прикарпатье" - "Карпаты" 0:2
Голы: Дуць (30), Галенков (41)
Удаление: Галенков (67)
"Прикарпатье": Пицан – Соловьев, Борисевич, Аксенов, Писко, Рудюк, Титаевский, Оринчак, Цюцюра, Сондей. Барчук
"Карпаты": Лепка - Болденков, Дуць, Приймак, Галенков, М. Когут, И. Когут, Чачуа, Рябов, Шах, Тарануха
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