Первая лига. Карпаты без особых проблем переигрывают Прикарпатье

Львовяне неудобный соперник для иванофранковцев. "Карпаты" в Первой лиге побеждают "Прикарпатье" в течение трех матчей подряд. Казалось, что сегодня хозяева смогут дать бой второй команде группы, но не получилось.

Еще до перерыва гости забили дважды. Отличились Игорь Дуць и Денис Галенков. Казалось, что интриги в этом матче уже не будет, но Денис Галенков после перерыва получил вторую желтую и "Карпаты" остались в меньшинстве. Однако, реализовать численное большинство хозяева не смогли. В конце встречи голевых моментов не было. "Карпаты" уже не хотели, а иванофранковцы не могли. Подопечные Олега Рыпана сегодня не впечатлили своей игрой в атаке. С такой игрой команда не сможет сразиться за топ-4.

Во втором тайме в нашем матче была курьезная ситуация. "Карпаты" в течение двух минут играли с 12 футболистами. Львовский клуб провел замену, однако игрок, который должен был покинуть поле, остался в игре. Дмитрий Кривушкин сразу не заметил и исправил ошибку только после подсказки с трибун.

В итоге, матч завершился уверенной победой "Карпат".

VBET UA Первая лига. 13-й тур

"Прикарпатье" - "Карпаты" 0:2

Голы: Дуць (30), Галенков (41)

Удаление: Галенков (67)

"Прикарпатье": Пицан – Соловьев, Борисевич, Аксенов, Писко, Рудюк, Титаевский, Оринчак, Цюцюра, Сондей. Барчук

"Карпаты": Лепка - Болденков, Дуць, Приймак, Галенков, М. Когут, И. Когут, Чачуа, Рябов, Шах, Тарануха