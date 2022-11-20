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Первая лига. Горняк-Спорт и Металлург победителя не выявили
Запорожцы вырывают ничью
Фото: ФК Металург
Подопечные Владимира Микитина не проиграют уже пять матчей: две победы и три ничьих. К тому же, команда не пропускает 332 минуты. Запорожцы уже почти гарантировали себе место в топ-4 и могли играть в свое удовольствие. Смогут ли хозяева впервые за девять игр в Первой лиге выиграть? Это был главный вопрос матча.
Подопечные Жабченко довольно неожиданно уже в начале встречи открыли счет. Бодня со штрафного попал в штангу, а Горбаченко забил в пустые ворота – 1:0. Ливень не мог не сказаться на качестве газона, поэтому командам было непросто. На зрелищный футбол не стоило рассчитывать. Тем не менее, таковы реалии заключительных в 2022 году туров Первой лиги.
Во второй половине встречи гости заиграли активнее, но конструктива в заключительной трети поля было мало. В конце встречи Владимир Полевой мог сравнять счет, но он не смог переиграть Коваленко.
Уже в компенсированное время запорожцы отыгрались. Красивый удар головой в верхний угол удался Шалфееву – 1:1. "Горняк-Спорт" девятый матч подряд не побеждает.
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"Горняк-Спорт" - "Металлург" 1:1
Голы: Горбаченко (14) - Шалфеев (90+2)
"Горняк-Спорт": Максим Коваленко, Александр Николишин, Роман Бодня, Сулейман Сейтхалилов, Владислав Громенко, Дмитрий Шинкаренко, Владислав Горбаченко, Алексей Малаки, Юрий Сеницкий, Денис Пидручный, Максим Цвиренко
"Металлург": Назар Байда, Богдан Сокол, Егор Шалфеев, Алексей Сидоров, Владимир Полевой, Максим Воробей, Богдан Могильный , Сергей Палюх, Дмитрий Поддубный, Сергей Басов, Александр Снижко
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