Первая лига. Оболонь минимально переигрывает Кремень

В домашнем матче подопечные Иващенко должны были побеждать, ведь "ЛНЗ" во вчерашней игре набрал три очка. "Кремень" также не в лучшем настроении подходил к противостоянию после поражения от "Металлурга" (0:4). Отметим, что в Первой лиге "Оболонь" выигрывал у "Кременя" три игры подряд.

Сегодняшнее противостояние хозяева начали очень успешно. Дмитрий Фатеев подал с фланга, а Виталий Груша головой переправил мяч в сетку – 1:0. Следует отметить ошибку на выходе голкипера "Кремня". Таким образом, "Оболонь" прерывает свою безголевую серию, которая длилась 221 минуту.

Почти сразу подопечные Локтионова могли сравнять счет. После быстрой атаки Галата вывел на ударную позицию Галояна, но блестяще сыграл Федоривский. До перерыва гости не смогли отличиться, но по игре кременчугский коллектив выглядел очень неплохо.

Во второй половине встречи темп игры замедлился. Хозяева основное внимание уделяли игре в атаке, а у гостей были ощутимые проблемы в переходной фазе. Однако, свой момент футболисты "Кремня" все же создали. Денис Галата нанес мощный удар из-за пределов штрафной, но снова очень надежно сыграл Федоривский.

Таким образом, матч завершился победой "Оболони". Киевляне впервые за три тура побеждают.

VBET UA Первая лига.13-й тур

"Оболонь" -"Кремень" 1:0

Голы: Груша (5)

"Оболонь": Федоровский – Осман, Терехов, Фатеев, Бородай, Чернов, Чернецкий, Мороз, Груша, Слободян, Олейник

"Кремень": Музычка - Агапов, Сидоренко, Лист, Азизов, Галоян, Матвеев, Галата, Фальковский, Савицкий, Вивдич