 Карпаты играли против Прикарпатья одновременно с 12 игроками на поле. Через несколько минут их осталось 10 ᐉ UA-Футбол
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Карпаты играли против Прикарпатья одновременно с 12 игроками на поле. Через несколько минут их осталось 10

Первая лига
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(1 голосов)

Диковинка первого дивизиона

Карпаты играли против Прикарпатья одновременно с 12 игроками на поле. Через несколько минут их осталось 10

Офіційний сайт Карпат/Автор невідомий

Новина українською

"Карпаты" получили чуть ли не уникальный опыт в Первой лиге. "Львы" во втором тайме матча против "Прикарпатья" играли поочередно с 12, 11 и 10 футболистами в составе.

Арбитр Дмитрий Кривушкин не увидел, что футболист, который должен был уйти с поля во время замены, остался в игре. Таким образом, появившийся со скамьи для запасных игрок стал 12-м в составе "Карпат" на поле. Об этом сообщает ZoryaLondonsk.

Неточность в действиях судьи увидели фанаты на трибунах Ивано-Франковского стадиона "Рух". Через несколько минут Кривушкин исправил ошибку и указал, что лишнему футболисту нужно сойти с поля.

Но это еще не всё. Совсем скоро – на 67-й минуте – был удален Денис Галенков. Соответственно, "львы" продолжили играть вдесятером.

В итоге "Карпаты" победили со счетом 2:0.

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В статье: Прикарпатье (Ивано-Франковск) Дмитрий Кривушкин Карпаты (Львов)
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Комментарии (1)
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Gogagoga (Львів)
20.11.2022 в 16:09
Пану Рипану на часі вже подавати у відставку!
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