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Карпаты играли против Прикарпатья одновременно с 12 игроками на поле. Через несколько минут их осталось 10
Диковинка первого дивизиона
Офіційний сайт Карпат/Автор невідомий
"Карпаты" получили чуть ли не уникальный опыт в Первой лиге. "Львы" во втором тайме матча против "Прикарпатья" играли поочередно с 12, 11 и 10 футболистами в составе.
Арбитр Дмитрий Кривушкин не увидел, что футболист, который должен был уйти с поля во время замены, остался в игре. Таким образом, появившийся со скамьи для запасных игрок стал 12-м в составе "Карпат" на поле. Об этом сообщает ZoryaLondonsk.
Неточность в действиях судьи увидели фанаты на трибунах Ивано-Франковского стадиона "Рух". Через несколько минут Кривушкин исправил ошибку и указал, что лишнему футболисту нужно сойти с поля.
Но это еще не всё. Совсем скоро – на 67-й минуте – был удален Денис Галенков. Соответственно, "львы" продолжили играть вдесятером.
From 11 v 12…— Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) November 20, 2022
To 11 v 10 ????
Halenkov sent off for Karpaty for a second yellow!
Would like to tell you the time we’re on but the scoreboard has been switched off to save energy https://t.co/UNf94WqAen pic.twitter.com/iXPYuFUlbO
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