 Грязевые ванны. Горняк-Спорт и МФК Металлург играли свой матч на поле ужасного состояния ᐉ UA-Футбол
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Грязевые ванны. Горняк-Спорт и МФК Металлург играли свой матч на поле ужасного состояния
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Грязевые ванны. Горняк-Спорт и МФК Металлург играли свой матч на поле ужасного состояния

Первая лига
(1 голосов)

Но колоритно же!

Грязевые ванны. Горняк-Спорт и МФК Металлург играли свой матч на поле ужасного состояния

Фото: МФК Металург

Новина українською

Поединок Первой лиги между "Горняком-Спорт" и МФК "Металлургом" можно выделить не только за счет того, что это единственный матч тура, в котором забили сразу две команды. Основной изюминкой встречи стало качество поля, на котором играли команды.

Оно было полностью в болоте. Собственно, все футболисты покидали поле с большим слоем грязи на одежде. Команды играли на стадионе "Юность" в Горишних Плавнях Полтавской области.

Но это не помешало "Металлургу" играть до конца – именно на последних минутах запорожцы сравняли счет в матче и в итоге вырвали ничью.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Горняк-Спорт (Горишние Плавни) Металлург (Запорожье)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде