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Грязевые ванны. Горняк-Спорт и МФК Металлург играли свой матч на поле ужасного состояния
Но колоритно же!
Фото: МФК Металург
Поединок Первой лиги между "Горняком-Спорт" и МФК "Металлургом" можно выделить не только за счет того, что это единственный матч тура, в котором забили сразу две команды. Основной изюминкой встречи стало качество поля, на котором играли команды.
Оно было полностью в болоте. Собственно, все футболисты покидали поле с большим слоем грязи на одежде. Команды играли на стадионе "Юность" в Горишних Плавнях Полтавской области.
Но это не помешало "Металлургу" играть до конца – именно на последних минутах запорожцы сравняли счет в матче и в итоге вырвали ничью.
Glad to say we aren’t at one of the other Persha Liha (2nd tier) matches today ????— Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) November 20, 2022
Check out the mud bath that is Hirnyk Sport v MFC Metalurh Zaporizhya
The visitors equalising (somehow) in added time on a pitch like this in Poltava oblast ????
????: ПФЛ pic.twitter.com/vBUsZADw5x
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