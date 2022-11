Грязевые ванны. Горняк-Спорт и МФК Металлург играли свой матч на поле ужасного состояния

Поединок Первой лиги между "Горняком-Спорт" и МФК "Металлургом" можно выделить не только за счет того, что это единственный матч тура, в котором забили сразу две команды. Основной изюминкой встречи стало качество поля, на котором играли команды.

Оно было полностью в болоте. Собственно, все футболисты покидали поле с большим слоем грязи на одежде. Команды играли на стадионе "Юность" в Горишних Плавнях Полтавской области.

Но это не помешало "Металлургу" играть до конца – именно на последних минутах запорожцы сравняли счет в матче и в итоге вырвали ничью.

Glad to say we aren’t at one of the other Persha Liha (2nd tier) matches today ????



Check out the mud bath that is Hirnyk Sport v MFC Metalurh Zaporizhya



The visitors equalising (somehow) in added time on a pitch like this in Poltava oblast ????



????: ПФЛ pic.twitter.com/vBUsZADw5x