Горняк-Спорт принимает Чернигов в перенесенном матче второго тура

В перенесенном матче второго тура Первой лиги встретятся "Горняк-Спорт" и "Чернигов". Игра уже дважды переносилась, но наконец-то должна состояться. Напомним, что команды должны были сыграть в прошлую среду, но "Чернигов" на игру не приехал. По неофициальной информации, из-за ракетных обстрелов областная военно-гражданская администрация не предоставила "горожанам" разрешение на выезд за пределы региона.

"Горняк-Спорт" (Горишние Плавни) - "Чернигов"

24.11.2022. 12:00. Горишние Плавни. "Юность"

Последняя команда группы будет принимать шестую, которая в прошлом туре потерпела досадное поражение от "Полтавы". Судьбу встречи решил автогол Анатолия Романченко уже на шестой минуте. Однако, у "северян" остаются шансы на топ-4. Если "Чернигов" выигрывает два заключительных матча в 2022 году, то забронирует себе место в чемпионском раунде. "Горняк-Спорт" имел все шансы наконец-то победить, но гол Шалфеева в компенсированное время лишил подопечных Жабченко трех очков. Таким образом, главный аутсайдер группы не побеждает девять игр подряд. Мотивации на эту игру гостям хватает, ведь им нельзя терять очки. Однако, фаворита матча определить сложно, ведь обе команды играют нестабильно.