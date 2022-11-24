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Горняк-Спорт - Чернигов: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Перенесенный матч второго тура Первой лиги
Фото: ФК Чернігів
Интересное противостояние нас ожидает в Горишних Плавнях, где местный "Горняк-Спорт" будет принимать "Чернигов". Подопечные Игоря Жабченко сыграют заключительный домашний матч в этом году. Это будет последний шанс "горняков" перед зимним перерывом в родных стенах прервать свою безвыигрышную серию. "Чернигов" еще остается в борьбе за топ-4, но "северяне" не имеют права терять очки.
Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 12:00.
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