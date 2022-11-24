 Горняк-Спорт - Чернигов: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 22.11.2022 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол ᐉ UA-Футбол
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Горняк-Спорт - Чернигов: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Первая лига
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Перенесенный матч второго тура Первой лиги

Горняк-Спорт - Чернигов: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: ФК Чернігів

UA-Футбол
Новина українською

Интересное противостояние нас ожидает в Горишних Плавнях, где местный "Горняк-Спорт" будет принимать "Чернигов". Подопечные Игоря Жабченко сыграют заключительный домашний матч в этом году. Это будет последний шанс "горняков" перед зимним перерывом в родных стенах прервать свою безвыигрышную серию. "Чернигов" еще остается в борьбе за топ-4, но "северяне" не имеют права терять очки.

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 12:00.

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В статье: Горняк-Спорт (Горишние Плавни) ФК Чернигов
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