Горняк-Спорт - Чернигов: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Интересное противостояние нас ожидает в Горишних Плавнях, где местный "Горняк-Спорт" будет принимать "Чернигов". Подопечные Игоря Жабченко сыграют заключительный домашний матч в этом году. Это будет последний шанс "горняков" перед зимним перерывом в родных стенах прервать свою безвыигрышную серию. "Чернигов" еще остается в борьбе за топ-4, но "северяне" не имеют права терять очки.

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 12:00.