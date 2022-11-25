Первая лига. Шанс на дебютную победу для Мариуполя, Металлург принимает Оболонь. Что смотреть в субботу в Первой лиге

В субботу двумя матчами стартует заключительный в 2022 году тур Первой лиги. Отмечаем противостояние в Киеве, где третья команда восточной группы будет принимать вторую.

Группа А

"Диназ" (Вышгород) – ФСК "Мариуполь"

26.11.2022. 12:00. Демидов. "Диназ"

Боевая игра нас ожидает в Демидове, где шестая команда группы сыграет с последней. "Мариуполь" так и остается единственным коллективом в чемпионате, который еще не побеждал. В минувшие выходные подопечные Красноперова имели все шансы переиграть "Буковину", но не реализовали свои моменты, а в конце встречи еще и пропустили. "Диназ" также результатами похвастаться не может. Вышгородцы последний раз побеждали еще восьмого октября и как раз в противостоянии с "Мариуполем". Подопечные Александра Головко в прошлом туре разочаровали своей пассивностью в матче с "Полесьем". Кто из команд сможет наконец-то прервать свою безвыигрышную серию? Именно этот вопрос является ключевым накануне игры. Отметим, что стадион "Диназ" в Демидове в нынешнем сезоне является домашним для обоих соперников.

Во вторник "Диназ" сыграл спарринг с "Шахтером U-19" - 2:2. Забивали Кулиш и Салабай. Это был хороший шанс для представителя Первой лиги проверить себя на фоне молодого донецкого коллектива, который ныне неплохо проявляет себя в юношеской Лиге чемпионов.

Группа Б

"Металлург" (Запорожье) - "Оболонь" (Киев)

26.11.2022. 13:00. Киев. Левый берег.

Эту игру безусловно можно считать наиболее интригующей в туре, ведь встретятся третья и вторая команды группы. Оба коллектива уже обеспечили себе место в топ-4, но матч не будет лишен интриги. Киевляне мотивированы не отпустить в отрыв "ЛНЗ", а в случае потери очков своего главного конкурента могут даже завершить год лидером. Однако, по игре к подопечным Иващенко есть много претензий. "Оболонь" в конце сезона не может похвастаться стабильностью. Безусловно, первая за три тура победа в прошлом туре придаст команде положительных эмоций, но если бы не блестящая игра Федоривского, то результат мог быть совсем иным. "Металлург" неделю назад принял ванны из грязи в Горишних Плавнях. Однако, это не помешало запорожцам играть до конца – именно на последних минутах "Металлург" сравнял счет в матче и в итоге вырвал ничью. Победа в субботней игре позволит подопечным Микитина закрепиться на третьем месте и не смотреть на результат матча "Кремня".