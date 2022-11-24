Первая лига. Чернигов переигрывает Горняк-Спорт и остается в борьбе за топ-4

В перенесенном матче второго тура Первой лиги встречались "Горняк-Спорт" и "Чернигов". Игра уже дважды переносилась, но наконец-то состоялась. Напомним, что команды должны были сыграть в прошлую среду, но "Чернигов" на игру не приехал. Гости не имели права терять очки, если стремились побороться за топ-4. Однако, и "Горняк-Спорт" был мотивирован, ведь команда не побеждает уже девять игр подряд.

К сожалению, из-за отсутствия света трансляции матча не было. Тем не менее, таковы реалии настоящего.

Футболисты "Чернигова" активно начали игру и на десятой минуте Мирослав Сердюк открыл счет. Для 23-летнего защитника это был дебютный гол за "северян". До перерыва команды больше не забивали.

Казалось, что разговор с Жабченко пойдет на пользу хозяевам, но уже на первой минуте второго тайма все вопросы о победителе матча были сняты. Мяч в свой актив записал Виталий Ментей. Таким образом, игра завершилась победой "Чернигова" – 2:0. У "северян" остаются шансы на чемпионский раунд, но стоит побеждать "Кремень".

VBET UA Первая лига. 2-й тур "

Горняк-Спорт" - "Чернигов" 0:2

Голы: Мирослав Сердюк (10), Ментей (46)

"Горняк-Спорт" (СТАРТ): Коваленко - Д. Шинкаренко, Цвиренко, Николишин, Малаки, Громенко, Сеницкий, Пидручный, Бодня, Посевкин, Горбаченко

"Чернигов" (СТАРТ): Ширай - Лакеенко, Галстян, Шумило, Мирослав Сердюк, Быбик, Мироненко, Койдан, Сираш, Ментей, Кулик