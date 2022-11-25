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Первая лига. Четыре команды остаются в борьбе за чемпионский раунд перед заключительным в году туром
Борьба за топ-4
Фото: ФК Чернігів
В четырнадцатом туре Первой лиги определятся еще две команды, которые весной будут бороться за выход в УПЛ. Напомним, что участие в чемпионском раунде себе гарантировали: "Карпаты" (Львов), "ЛНЗ" (Черкассы), "Оболонь" (Киев), "Эпицентр" (Каменец-Подольский), "Полесье" (Житомир), " Металлург”(Запорожье).
В западной группе за четвертое место борются тернопольская "Нива" и "Прикарпатье". Перед последним в 2022 году туром гораздо больше шансов у "Нивы", ведь она на два очка опережает своего конкурента. Иванофранковцам следует переигрывать "Эпицентр", а также надеяться, что "Нива" проигрывает "Буковине". На сегодня это выглядит нереальным, но в футболе бывают чудеса.
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Полесье
|13
|12
|1
|0
|32-5
|+27
|37
|2
|Карпаты
|13
|9
|1
|3
|21-11
|+10
|28
|3
|Эпицентр
|13
|7
|3
|3
|15-11
|+4
|24
|4
|Нива
|13
|4
|5
|4
|12-8
|+4
|17
|5
|Прикарпатье
|13
|4
|3
|6
|11-20
|-9
|15
|6
|Диназ
|13
|2
|4
|7
|13-24
|-11
|10
|7
|Буковина
|13
|2
|3
|8
|9-18
|-9
|9
|8
|ФСК Мариуполь
|13
|0
|4
|9
|8-24
|-16
|4
Очень интересная ситуация в восточной группе перед четырнадцатым туром. "Кремень" и "Чернигов" в очном противостоянии разыграют между собой участие в чемпионском раунде. "Чернигову" стоит только побеждать, а кременчугский коллектив устроит даже ничья. Ожидается интересная и непредсказуемая игра. В случае победы "Кремень" может даже подняться на третье место, но стоит также надеяться на поражение "Металлурга" в игре с "Оболонью".
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|ЛНЗ
|13
|8
|3
|2
|17-6
|+11
|27
|2
|Оболонь
|13
|8
|2
|3
|18-8
|+10
|26
|3
|Металлург
|13
|5
|5
|3
|16-14
|+2
|20
|4
|Кремень
|13
|5
|3
|5
|25-24
|+1
|18
|5
|ФК Чернигов
|13
|4
|4
|5
|13-14
|-1
|16
|6
|СК Полтава
|13
|4
|3
|6
|15-17
|-2
|15
|7
|Скорук
|13
|2
|5
|6
|13-22
|-9
|11
|8
|Горняк-Спорт
|13
|1
|5
|7
|8-20
|-12
|8
Следите за заключительным в 2022 году туром Первой лиги на нашем сайте. Будет интересно!
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