Первая лига. Четыре команды остаются в борьбе за чемпионский раунд перед заключительным в году туром

В четырнадцатом туре Первой лиги определятся еще две команды, которые весной будут бороться за выход в УПЛ. Напомним, что участие в чемпионском раунде себе гарантировали: "Карпаты" (Львов), "ЛНЗ" (Черкассы), "Оболонь" (Киев), "Эпицентр" (Каменец-Подольский), "Полесье" (Житомир), " Металлург”(Запорожье).

В западной группе за четвертое место борются тернопольская "Нива" и "Прикарпатье". Перед последним в 2022 году туром гораздо больше шансов у "Нивы", ведь она на два очка опережает своего конкурента. Иванофранковцам следует переигрывать "Эпицентр", а также надеяться, что "Нива" проигрывает "Буковине". На сегодня это выглядит нереальным, но в футболе бывают чудеса.

# Команда И В Н П М РМ О 1 Полесье 13 12 1 0 32-5 +27 37 2 Карпаты 13 9 1 3 21-11 +10 28 3 Эпицентр 13 7 3 3 15-11 +4 24 4 Нива 13 4 5 4 12-8 +4 17 5 Прикарпатье 13 4 3 6 11-20 -9 15 6 Диназ 13 2 4 7 13-24 -11 10 7 Буковина 13 2 3 8 9-18 -9 9 8 ФСК Мариуполь 13 0 4 9 8-24 -16 4

Очень интересная ситуация в восточной группе перед четырнадцатым туром. "Кремень" и "Чернигов" в очном противостоянии разыграют между собой участие в чемпионском раунде. "Чернигову" стоит только побеждать, а кременчугский коллектив устроит даже ничья. Ожидается интересная и непредсказуемая игра. В случае победы "Кремень" может даже подняться на третье место, но стоит также надеяться на поражение "Металлурга" в игре с "Оболонью".

# Команда И В Н П М РМ О 1 ЛНЗ 13 8 3 2 17-6 +11 27 2 Оболонь 13 8 2 3 18-8 +10 26 3 Металлург 13 5 5 3 16-14 +2 20 4 Кремень 13 5 3 5 25-24 +1 18 5 ФК Чернигов 13 4 4 5 13-14 -1 16 6 СК Полтава 13 4 3 6 15-17 -2 15 7 Скорук 13 2 5 6 13-22 -9 11 8 Горняк-Спорт 13 1 5 7 8-20 -12 8

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