 Диназ - Мариуполь: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 26.11.2022 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол ᐉ UA-Футбол
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Диназ - Мариуполь: смотреть онлайн, видеотрансляция

Первая лига
(1 голосов)

Стартовая игра четырнадцатого тура Первой лиги

Диназ - Мариуполь: смотреть онлайн, видеотрансляция

Фото6 ФК Діназ

UA-Футбол
Новина українською

В Демидове шестая команда группы будет принимать последнюю. У "Мариуполя" остался последний шанс победить в 2022 году. Подопечные Красноперова в прошлом туре играли неплохо, но свои моменты не реализовали и пропустили в контратаке. "Диназ" не выигрывает шесть туров подряд. Обе команде будут настроены на победу, поэтому нас ждет боевая игра. Смогут ли мариупольцы впервые в этом сезоне не пропустить?

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 12:00.

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В статье: Диназ (Вышгород) ФСК Мариуполь
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