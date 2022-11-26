Диназ - Мариуполь: смотреть онлайн, видеотрансляция

В Демидове шестая команда группы будет принимать последнюю. У "Мариуполя" остался последний шанс победить в 2022 году. Подопечные Красноперова в прошлом туре играли неплохо, но свои моменты не реализовали и пропустили в контратаке. "Диназ" не выигрывает шесть туров подряд. Обе команде будут настроены на победу, поэтому нас ждет боевая игра. Смогут ли мариупольцы впервые в этом сезоне не пропустить?

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 12:00.