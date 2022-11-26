Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Диназ - Мариуполь: смотреть онлайн, видеотрансляция
Стартовая игра четырнадцатого тура Первой лиги
Фото6 ФК Діназ
В Демидове шестая команда группы будет принимать последнюю. У "Мариуполя" остался последний шанс победить в 2022 году. Подопечные Красноперова в прошлом туре играли неплохо, но свои моменты не реализовали и пропустили в контратаке. "Диназ" не выигрывает шесть туров подряд. Обе команде будут настроены на победу, поэтому нас ждет боевая игра. Смогут ли мариупольцы впервые в этом сезоне не пропустить?
Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 12:00.
Популярное сейчас
- Нападающий сборной Кот-д’Ивуара отказался переходить в Динамо
- Динамо - Металлист 1925. Анонс и прогноз матча УПЛ на 26 ноября 2022
- Крах хозяев, индивидуалисты Нидерландов и вторая подряд недосказанность США. Дайджест ЧМ-2022
- Горняк-Спорт - Чернигов: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
- Красотка дня. Невероятная подруга Жоау Фелиша, из-за которой футболист вляпался в скандал. ФОТО
- Красотка дня. Роскошная девушка одной из главных звезд сборной Эквадора. ФОТО
Новости по теме
- 18:24 Украинские Первая лига. Шанс на дебютную победу для Мариуполя, Металлург принимает Оболонь. Что смотреть в субботу в Первой лиге
- 18:18 Украинские Матч тура в Тернополе, непростой выезд для ЛНЗ. Что смотреть в субботу в Первой лиге
- 15:24 Украинские Первая лига. Диназ благодаря голам с пенальти обыгрывает Мариуполь.