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Металлург - Оболонь: смотреть онлайн, видеотрансляция
Интригующее противостояние в Киеве
Фото: ФК Оболонь
В Киеве третья команда восточной группы будет принимать вторую. Эта игра не повлияет на турнирное положение команд, но это не значит, что соперники не будут мотивированы. Оба коллектива будут стремиться на мажорной ноте завершить 2022 год. В прошлом туре завершилась безголевая серия "Оболони", которая длилась 222 минуты. Однако, противостояние с "Металлургом" не будет легким, ведь запорожцы не проиграют уже шесть игр подряд.
Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 13.00.
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