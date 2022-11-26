Центральная игра тура во Львове, борьба за топ-4 в Кременчуге. Что смотреть в воскресенье в Первой лиге

В воскресенье будут сыграны шесть заключительных матчей Первой лиги в 2022 году. Отмечаем противостояние во Львове, где "Карпаты" будут принимать "Полесье". К тому же, нас ожидает интригующий матч в Кременчуге, где решится судьба четвертого места в восточной группе.

Группа А

"Карпаты" (Львов) - "Полесье" (Житомир)

27.11.2022. 12:00. Львов. "Украина"

Центральная игра в туре будет сыграна во Львове, где вторая команда будет принимать первую. Подопечные Юрия Калитвинцева не проиграют уже 13 матчей (12 побед и одна ничья). "Карпаты" в прошлом туре на выезде без проблем переиграли "Прикарпатье", но потеряли Дениса Галенкова, который будет пропускать игру из-за дисквалификации. Безусловно, фаворитом матча являются гости, но львовяне будут мотивированы взять реванш за поражение в первом круге. Смогут ли "Карпаты" нанести первое поражение "Полесью" в этой части сезона? Отметим, что подопечные Тлумака на протяжении 20 домашних игр не играют вничью: 16 побед и четыре ничьи.

"Буковина" (Черновцы) - "Нива" (Тернополь)

27.11.2022. 12:00. Черновцы. "Буковина"

Даже ничья позволит "Ниве" гарантировать себе участие в чемпионском раунде. К тому же, "Буковина" - удобный соперник для тернопольского коллектива (три победы в четырех очных встречах). Подопечные Задорожного не проиграют в течение трех последних туров. Фаворитом этого матча являются гости, но и "Буковина" сдаваться не будет. .Черновцы подходят к игре после победы над "Мариуполем", которая добавит команде положительных эмоций. Свой 50-й матч в Первой лиге может провести Андрей Малащук (Нива).

"Эпицентр" (Каменец-Подольский) - "Прикарпатье" (Ивано-Франковск)

27.11.2022. 12:00. Дунаевцы. "Колос"

"Эпицентр" завершит 2022 год на третьем месте, а "Прикарпатье" все еще продолжает сражаться за четвертое место. Шансы эти призрачны, но все же остаются. Подопечные Рыпана должны побеждать и надеяться на поражение "Нивы". Однако, набрать три очка в выездном матче иванофранковцам будет очень непросто. "Эпицентр" не пропускает уже 307 минут. К тому же, "Прикарпатье" в гостях из четырех игр набрало только одно очко. Игра команды в предыдущем туре против "Карпат" не впечатлила.

Группа Б

"Кремень" (Кременчуг) - "Чернигов"

27.11.2022. 12:00 Кременчуг. "Кремень-Арена им. Бабаева"

Очень интригующее и чрезвычайно важное с турнирной точки зрения противостояние. Обе команды продолжают сражаться за чемпионский раунд. "Кремень" в этом матче устроит даже ничья, а "Чернигову" стоит только побеждать. Предыдущие два матча подопечные Локтионова не могут занести себе в актив. "Кремень" очков не набирал и голов не забивал. "Чернигов" готовились к игре после победы над "Горняком-Спорт", которая оставила команде шансы на топ-4. Отметим, что игроки "Чернигова" забивали голы во всех предыдущих шести выездных матчах Первой лиги - 10 мячей.

"Скорук" (Томаковка) - "Полтава"

27.11.2022. 12:00. Умань. "Центральный"

Улучшить свое турнирное положение после этого матча соперники не смогут, но мотивации им будет достаточно. "Скорук" в двух предыдущих очных встречах очков еще не терял. Тем не менее, подопечные Степанова сейчас переживают не лучшие времена. Томаковцы две предыдущие игры проиграли и не забивали. Заметно, что команде не хватает энергии на заключительные туры. "Полтава" в прошлом туре обыграла "Чернигов", но к подопечным Сысенко много вопросов. Нас ожидает боевая игра, в которой сложно выделить фаворита.

"ЛНЗ" (Черкассы) - "Горняк-Спорт" (Горишние Плавни)

27.11.2022. 12:00. Черкассы. "Черкассы Арена"

Только победа позволит подопечным Ковпака завершить год лидером группы. Кажется, что это вполне реальная задача, ведь "Горняк-Спорт" не побеждает в течение рекордных для клуба десяти игр. "ЛНЗ" в Первой лиге дома еще не проигрывал: четыре победы и две ничьи. Победа над "Скоруком" должна была добавить команде положительныъ эмоций. Черкасчане в этом матче сыграли солидно. Для Игоря Жабченко это будет 210-й тренерский матч в Первой лиге.