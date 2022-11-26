Первая лига. Оболонь в волевом стиле переигрывает Металлург и выходит на первое место в группе

В Киеве третья команда восточной группы принимала вторую. Оба коллектива стремились на мажорной ноте завершить 2022 год. Отметим, что в прошлом туре завершилась безголевая серия "Оболони", которая длилась 222 минуты. Однако, противостояние с "Металлургом" не ожидалось легким, ведь запорожцы не проиграют уже шесть игр подряд.

На первых минутах больше контролировали мяч киевляне, но без обострения в заключительной трети поля. Номинальные хозяева забили со своего первого момента. Богдан Могильный отдал на Валерия Сада, который из-за пределов штрафной пробил в угол – 1:0. Для 23-летнего хавбека это четвёртый гол в сезоне. Еще до перерыва "пивовары" смогли отыграться. Байда дважды подряд отразил удар Черненко, но Александр Чернов оказался первым на добивании и затолкнул мяч в сетку – 1:1. В первом тайме хотелось увидеть более конструктивный футбол, но без голов команды отдыхать все же не ушли.

Довольно живо оба коллектива начали вторую половину встречи. После розыгрыша углового гости забили. Чернов подал, а Виталий Груша с близкого расстояния головой пробил мимо голкипера – 1:2. После забитого мяча киевляне продолжали контролировать ход встречи. У подопечных Микитина моментов не было. Хорошую возможность забить имел Краснопир, но его удар парировал Назар Байда.

Матч завершился победой "Оболони", которая выходит на первое место в группе. "Металлург" впервые за семь игр проигрывает.

VBET UA Первая лига. 14-й тур

"Металлург" - "Оболонь" 1:2

Голы: Сад (14) - Чернов (36), Груша (57)

"Металлург" (стартовый состав): Назар Байда, Богдан Сокол, Егор Шалфеев, Валерий Сад, Алексей Сидоров, Богдан Могильный , Владислав Дворовенко, Сергей Палюх, Дмитрий Поддубный, Сергей Басов, Александр Снижко

"Оболонь" (стартовый состав): Назарий Федоривский, Артем Терехов, Тарас Мороз, Александр Осман, Олег Слободян, Александр Чернов, Олег Бородай, Руслан Черненко, Дмитрий Фатеев, Виталий Груша, Игорь Краснопир