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Карпаты- Полесье: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Центральная игра тура
Фото: ФК Полісся
Во Львове вторая команда западной группы будет принимать первую. "Полесье" – единственный коллектив текущего чемпионата, который еще не проигрывал. Отметим, что "Карпаты" дома в Первой лиге не играют вничью уже в течение 20 матчей: 16 побед и четыре ничьих. Подопечные Андрея Тлумака будут реабилитироваться за поражение в первом круге.
Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 12:00.
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