Карпаты- Полесье: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Во Львове вторая команда западной группы будет принимать первую. "Полесье" – единственный коллектив текущего чемпионата, который еще не проигрывал. Отметим, что "Карпаты" дома в Первой лиге не играют вничью уже в течение 20 матчей: 16 побед и четыре ничьих. Подопечные Андрея Тлумака будут реабилитироваться за поражение в первом круге.

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 12:00.