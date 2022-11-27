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Буковина - Нива: смотреть онлайн, видеотрансляция
Ответственная игра для гостей
Фото: ФК Буковина
Даже ничья позволит "Ниве" гарантировать себе участие в чемпионском раунде. К тому же, "Буковина" - удобный соперник для тернопольского коллектива (три победы в четырех очных встречах). Отметим, что подопечные Задорожного не проиграют в течение трех последних туров.
Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 12:00.
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