ЛНЗ - Горняк-Спорт: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Только победа позволит подопечным Ковпака завершить год лидером группы. Кажется, что это вполне реальная задача, ведь "Горняк-Спорт" не побеждает в течение рекордных для клуба десяти игр. "ЛНЗ" в Первой лиге дома еще не проигрывал: четыре победы и две ничьи.

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 12:20.