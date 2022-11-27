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ЛНЗ - Горняк-Спорт: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Шанс на зимнее лидерство для "ЛНЗ"
Фото: ФК ЛНЗ
Только победа позволит подопечным Ковпака завершить год лидером группы. Кажется, что это вполне реальная задача, ведь "Горняк-Спорт" не побеждает в течение рекордных для клуба десяти игр. "ЛНЗ" в Первой лиге дома еще не проигрывал: четыре победы и две ничьи.
Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 12:20.
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