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Скорук - Полтава: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Игра без турнирной интриги
Фото: СК Полтава
Улучшить свое турнирное положение после этого матча соперники не смогут, но мотивации им будет достаточно. "Скорук" в двух предыдущих очных встречах очков еще не терял. Однако, подопечные Степанова сейчас переживают не лучшие времена. Томаковцы две предыдущие игры проиграли и не забивали.
Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 12:00.
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