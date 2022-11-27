Скорук - Полтава: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Улучшить свое турнирное положение после этого матча соперники не смогут, но мотивации им будет достаточно. "Скорук" в двух предыдущих очных встречах очков еще не терял. Однако, подопечные Степанова сейчас переживают не лучшие времена. Томаковцы две предыдущие игры проиграли и не забивали.

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 12:00.