Первая лига. Полесье в большинстве переиграли Карпаты

Завершался 2022 год в Первой лиге интересным противостоянием между "Карпатами" и "Полесьем". Житомирский клуб опережал своего главного конкурента на девять очков, но это не означало, что в этом матче все очевидно. Львовяне в домашней игре стремились реабилитироваться за поражение в первом круге. С особыми эмоциями приехал во Львов 38-летний Андрей Нестеров, который в свое время играл за "Карпаты".

Гости активно начали игру и уже на первой минуте Янаков после сольного рейда мог открывать счет, но его удар парировал Лепка. Через несколько минут должен был забивать Будковский, но Филипп пробил слишком слабо. На 14-й минуте свое игровое преимущество футболисты "Полесья" воплотили в забитый мяч. После навеса с фланга и рикошета от Болденкова на дальней стойке забыли забившего в пустые Янакова - 0:1.

"Карпаты" в первой половине встречи своей игрой не впечатлили. Кроме ударов из-за пределов штрафной львовяне ничего не создали. К тому же, на 30-й минуте хозяева остались в меньшинстве. За фол против Морозко вторую желтую получил Олег Лень. Еще до перерыва житомиряне должны были снимать все вопросы о победителе матча, но свои моменты не реализовали.

В начале второго тайма львовяне сравняли счет. Удар Кожанова парировал Кудрик, но первым на добивании оказался Тарануха. Сначала у Дениса был зафиксирован офсайд, но после просмотра VAR арбитр изменил свое решение – 1:1. На 56-й минуте Морозко красивым ударом со штрафного снова вывел "Полесье" вперед – 1:2. Уже в следующей атаке Дуць пробивал головой, но попал в перекладину. Во второй половине встречи подопечные Тлумака заиграли гораздо более агрессивно.

После гола Морозко снова перехватили инициативу гости. Лишь надежная игра Лепки позволяла "Карпатам" оставаться в игре. Во второй раз отыграться хозяева поля не смогли. Матч завершился победой "Полесья".

VBET UA Первая лига. 14-й тур

"Карпаты" - "Полесье" 1:2

Голы: Янаков (14), Тарануха (48), Морозко (56)

Удаление: Лень (30)

"Карпаты" (стартовый состав): Роман Лёпка, Игорь Дуць, Валерий Болденков, Амбросий Чачуа, Денис Кожанов, Артур Рябов, Иван Когут, Ростислав Тарануха, Олег Лень, Владислав Приймак, Артур Шах

"Полесье" (стартовый состав): Олег Кудрик, Андрей Гитченко, Андрей Нестеров, Владислав Огиря, Евгений Морозко, Денис Янаков, Владислав Шаповал, Василий Грицук, Дмитрий Шастал, Филипп Будковский, Богдан Кушниренко