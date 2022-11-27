Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Первая лига. Хет-трик Галаты поднимает Кремень на третье место, ЛНЗ идет на зимнюю паузу лидером
Команды восточной группы завершили 2022 год
Фото: ФК Кремінь
Сегодня сыграли заключительные матчи в этом году для команд восточной группы. В четырнадцатом туре определялась последняя команда, весной сыграющая в чемпионском раунде. В очном противостоянии между собой эту путевку разыгрывали "Кремень" и "Чернигов"
VBET UA Первая лига 14-й тур
"Кремень" -"Чернигов" 3:0
Голы: Галата (52, 56, 88)
В этом матче решалась судьба чемпионского раунда. На перерыв команды ушли без голов. Однако, все изменилось уже в начале второго тайма. Хет-трик Дениса Галаты позволил "Кремню" одержать сверхважную победу. Таким образом, подопечные Романа Локтионова завершают эту часть сезона на третьем месте, которое позволит команде весной играть в чемпионском раунде. Следует отдать должное "Чернигову" за борьбу. Достаточно неплохо выступил новичок Первой лиги в осенней части сезона.
VBET UA Первая лига. 14-й тур
"ЛНЗ" - "Горняк-Спорт" 5:0
Голы: Тищенко (32, 81, 89), Долінський (45), Сторчоус (78)
Начало встречи отложили на 20 минут из-за снега в Черкассах. Командам пришлось играть на заснеженном газоне, но это не помешало хозяевам забить дважды в першом тайме. Еще до перерыва отличились Тищенко и Долинский. После перерыва футболисты "ЛНЗ" забили еще три гола. Хет-трик в свой актив записал Тищенко, а также отличился Сторчоус. Впервые в сезоне черкащане забивают более трех голов.
VBET UA Первая лига. 14-й тур
"Скорук" - СК "Полтава" 2:0
Голы: Перебора (45+4), Шмигельский (68)
В первом тайме сложно было отдать инициативу одной из команд. Вся основная борьба шла в центре поля. Казалось, что до перерыва голов не будет, но на четвёртой компенсированной минуте хозяева открыли счет. Мишуренко пяткой сбросил, а капитан "Скорука" Перебора расстрелял ворота -1:0. После перерыва Богдан Шмигельский установил окончательный результат в нашем матче – 0:2.
Популярное сейчас
- Кремень и Нива в топ-4, ЛНЗ идет на паузу лидером восточной группы. Таблица и результаты тура Первой лиги
- Красотка дня. Эпатажная девушка защитника Милана и сборной Франции. ФОТО
- Динамо играет вничью, Мбаппе, Месси и Левандовски забивают на ЧМ. Главные новости за 26 ноября
- Первая лига. Чернигов переигрывает Горняк-Спорт и остается в борьбе за топ-4
- Автор первых забитых мячей на чемпионате мира поддержал Украину. ФОТО
- Красотка дня. Роскошная девушка одной из главных звезд сборной Эквадора. ФОТО
Новости по теме
- 18:18 Украинские Центральная игра тура во Львове, борьба за топ-4 в Кременчуге. Что смотреть в воскресенье в Первой лиге
- 09:20 Украинские Карпаты будут экзаменовать молодежь Мариуполя, матч тура в Черкассах. Что смотреть в дебютном туре Первой лиги
- 13:11 Украинские Мариуполь будет играть в Вышгороде, ЛНЗ усилился игроками УПЛ. Что происходит в Первой лиге перед стартом сезона