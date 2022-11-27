Первая лига. Хет-трик Галаты поднимает Кремень на третье место, ЛНЗ идет на зимнюю паузу лидером

Сегодня сыграли заключительные матчи в этом году для команд восточной группы. В четырнадцатом туре определялась последняя команда, весной сыграющая в чемпионском раунде. В очном противостоянии между собой эту путевку разыгрывали "Кремень" и "Чернигов"

VBET UA Первая лига 14-й тур

"Кремень" -"Чернигов" 3:0

Голы: Галата (52, 56, 88)

В этом матче решалась судьба чемпионского раунда. На перерыв команды ушли без голов. Однако, все изменилось уже в начале второго тайма. Хет-трик Дениса Галаты позволил "Кремню" одержать сверхважную победу. Таким образом, подопечные Романа Локтионова завершают эту часть сезона на третьем месте, которое позволит команде весной играть в чемпионском раунде. Следует отдать должное "Чернигову" за борьбу. Достаточно неплохо выступил новичок Первой лиги в осенней части сезона.

VBET UA Первая лига. 14-й тур

"ЛНЗ" - "Горняк-Спорт" 5:0

Голы: Тищенко (32, 81, 89), Долінський (45), Сторчоус (78)

Начало встречи отложили на 20 минут из-за снега в Черкассах. Командам пришлось играть на заснеженном газоне, но это не помешало хозяевам забить дважды в першом тайме. Еще до перерыва отличились Тищенко и Долинский. После перерыва футболисты "ЛНЗ" забили еще три гола. Хет-трик в свой актив записал Тищенко, а также отличился Сторчоус. Впервые в сезоне черкащане забивают более трех голов.

VBET UA Первая лига. 14-й тур

"Скорук" - СК "Полтава" 2:0

Голы: Перебора (45+4), Шмигельский (68)

В первом тайме сложно было отдать инициативу одной из команд. Вся основная борьба шла в центре поля. Казалось, что до перерыва голов не будет, но на четвёртой компенсированной минуте хозяева открыли счет. Мишуренко пяткой сбросил, а капитан "Скорука" Перебора расстрелял ворота -1:0. После перерыва Богдан Шмигельский установил окончательный результат в нашем матче – 0:2.