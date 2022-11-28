 В Первой лиге впервые в сезоне использован VAR: Карпатам засчитали гол, но Полесье выиграло - ВИДЕО ᐉ UA-Футбол
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В Первой лиге впервые в сезоне использован VAR: Карпатам засчитали гол, но Полесье выиграло - ВИДЕО

Первая лига
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Новые технологии добрались до второго по рангу дивизиона

В Первой лиге впервые в сезоне использован VAR: Карпатам засчитали гол, но Полесье выиграло - ВИДЕО

фото - НАЖИВО-TV

Новина українською

В воскресенье, 27 ноября, в украинском футболе произошло неординарное событие – на матче Первой лиги впервые в сезоне работал видео ассистент арбитра. На битве лидеров группы А "Карпат" и "Полесья" Евгению Арановскому помогал Андрей Коваленко.

Съемку матча как для эфира, так и для арбитров обеспечивала компания НАЖИВО. На матче работало 10 камер, что позволяло просматривать повторы из 8 источников.

Интересно, что именно VAR помог "Карпатам" сравнять счет в начале второго тайма. Когда Тарануха отправил мяч в сетку, помощник арбитра зафиксировал офсайд. Однако после подсказки VAR гол таки был засчитан.

Впрочем, львовяне не смогли удержать ничью – "Полесье" довольно быстро снова вышло вперед благодаря мастерски исполненному штрафному от Евгения Морозко. Матч так и завершился – 1:2 в пользу житомирян. Вашему вниманию видео обзор поединка "Карпаты" - "Полесье".

Добавим, что в Первой лиге завершился первый этап соревнований, по итогам которого команды были поделены на две группы – чемпионскую и ту, которая будет вести борьбу за выживание. "Полесье" и "Карпаты" попали в чемпионскую.

VBET UA Первая лига. 14-й тур
"Карпаты" - "Полесье" 1:2
Голы: Тарануха (48) - Янаков (14), Морозко (56)
Удаление: Лень (30)

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В статье: Полесье (Житомир) VAR Карпаты (Львов)
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