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В Первой лиге впервые в сезоне использован VAR: Карпатам засчитали гол, но Полесье выиграло - ВИДЕО
Новые технологии добрались до второго по рангу дивизиона
фото - НАЖИВО-TV
В воскресенье, 27 ноября, в украинском футболе произошло неординарное событие – на матче Первой лиги впервые в сезоне работал видео ассистент арбитра. На битве лидеров группы А "Карпат" и "Полесья" Евгению Арановскому помогал Андрей Коваленко.
Съемку матча как для эфира, так и для арбитров обеспечивала компания НАЖИВО. На матче работало 10 камер, что позволяло просматривать повторы из 8 источников.
Интересно, что именно VAR помог "Карпатам" сравнять счет в начале второго тайма. Когда Тарануха отправил мяч в сетку, помощник арбитра зафиксировал офсайд. Однако после подсказки VAR гол таки был засчитан.
Впрочем, львовяне не смогли удержать ничью – "Полесье" довольно быстро снова вышло вперед благодаря мастерски исполненному штрафному от Евгения Морозко. Матч так и завершился – 1:2 в пользу житомирян. Вашему вниманию видео обзор поединка "Карпаты" - "Полесье".
Добавим, что в Первой лиге завершился первый этап соревнований, по итогам которого команды были поделены на две группы – чемпионскую и ту, которая будет вести борьбу за выживание. "Полесье" и "Карпаты" попали в чемпионскую.
VBET UA Первая лига. 14-й тур
"Карпаты" - "Полесье" 1:2
Голы: Тарануха (48) - Янаков (14), Морозко (56)
Удаление: Лень (30)
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