 Директор Полтавы: Арбитр Усова не знает правил футбола. Помогите ей как можно быстрее найти другую работу ᐉ UA-Футбол
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Директор Полтавы: Арбитр Усова не знает правил футбола. Помогите ей как можно быстрее найти другую работу
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Директор Полтавы: Арбитр Усова не знает правил футбола. Помогите ей как можно быстрее найти другую работу

Первая лига
Обновлено
(1 голосов)

В Первой лиге жизнь также бурлит

Директор Полтавы: Арбитр Усова не знает правил футбола. Помогите ей как можно быстрее найти другую работу

фото из свободных источников

Новина українською

Исполнительный директор СК "Полтава" Станислав Майзус остался очень недвоолен судейством рефери Екатерины Усовой в матче 14-го тура Первой лиги против "Скорука" (0:2).

"Надеюсь, матч "Скорук" – "Полтава" будет последним в профессиональной карьере арбитра ФИФА Екатерины Усовой, которая просто не знает правил игры в футбол и не понимает дело, которым занимается.

Ее работа – это откровенное издевательство над игроками, тренерами, болельщиками, руководителями клубов. Этот человек не имеет права судить даже детскую лигу, хотя носит нашивку арбитра международного уровня.

Неужели знание английского языка важнее, чем знание и понимание правил? Уважаемые руководители комитета арбитров УАФ, не рискуйте собственной репутацией, помогите Усовой как можно быстрее найти другую работу", - написал Майзус в фейсбуке.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: СК Полтава
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Facebook

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде