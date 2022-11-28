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Директор Полтавы: Арбитр Усова не знает правил футбола. Помогите ей как можно быстрее найти другую работу
В Первой лиге жизнь также бурлит
фото из свободных источников
Исполнительный директор СК "Полтава" Станислав Майзус остался очень недвоолен судейством рефери Екатерины Усовой в матче 14-го тура
"Надеюсь, матч "Скорук" – "Полтава" будет последним в профессиональной карьере арбитра ФИФА Екатерины Усовой, которая просто не знает правил игры в футбол и не понимает дело, которым занимается.
Ее работа – это откровенное издевательство над игроками, тренерами, болельщиками, руководителями клубов. Этот человек не имеет права судить даже детскую лигу, хотя носит нашивку арбитра международного уровня.
Неужели знание английского языка важнее, чем знание и понимание правил? Уважаемые руководители комитета арбитров УАФ, не рискуйте собственной репутацией, помогите Усовой как можно быстрее найти другую работу", - написал Майзус в фейсбуке.
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