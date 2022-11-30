Первая лига. Весенняя часть сезона начнется в начале апреля

Сегодня в Доме футбола состоялась жеребьевка второго этапа соревнований VBET UA Первая. Напомним, что по итогам первого этапа соревнований в восточной и западной группах определились команды, которые продолжат борьбу за места в УПЛ, а также те, которые будут боротся за право остаться в соревнованиях Первой лиги следующего сезона.

Весенняя часть сезона начнется восьмого апреля, а завершится 27 мая. Всего будет сыграно по восемь туров в Чемпионском раунде и группе Выбывания. Уже в стартовом туре Чемпионского раунда "Полесье" встретится с "Металлургом", а "Карпаты" будут принимать "Кремень". Лидеры обеих групп по итогам осенней части сезона "Полесье" и "ЛНЗ" сыграют 29 апреля.

Отметим, что в обеих группах команды будут соревноваться с учетом очков, полученных в матчах между собой этой осенью.