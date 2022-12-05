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Кремень возобновляет тренировочный процесс

Первая лига
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Непродолжительный отпуск клуба Первой лиги

Кремень возобновляет тренировочный процесс

Фото: ФК Кремінь

UA-Футбол
Новина українською

Третья команда восточной группы Первой лиги по итогам осенней части сезона кременчугский "Кремень" возобновит тренировочный процесс уже через несколько дней. Напомним, что последний матч команда провела 27 ноября (победа над "Черниговом" 3:0), а уже 10 декабря футболисты соберутся в Кременчуге и возобновят тренировки.

По словам директора клуба Андрея Филя, сбор продлится две недели, игроки пройдут тестирование, далее фитнесс и тренажерный зал. Пока что никакой конкретики по трансферам нет. Тем не менее, клуб активно работает в этом направлении.

"Кремень" весной будет играть в Чемпионском раунде, в котором определятся команды, которые повысятся в классе.

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В статье: Первая лига Кремень (Кременчуг)
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