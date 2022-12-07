Первая лига. Символическая сборная полугодия западной группы по версии UA-Футбол

В конце ноября завершилась первая часть сезона в Первой лиге. Всего было сыграно 112 матчей, которые подарили немало эмоций болельщикам украинского футбола. Вашему вниманию символическая сборная первого полугодия в восточной группе по версии UA-Футбол.

Вратарь

Максим Механив ("Нива")

26-летний голкипер тернопольского коллектива вошел в число четырех голкиперов, которые отыграли все 14 матчей в первой части сезона. Максим проявил себя с лучшей стороны. Особо отмечаем его игру ногами. За 1260 минут он пропустил всего восемь голов (семь "сухих" матчей). В том числе благодаря уверенной игре Механива "Нива" смогла войти в число четырех лучших команд группы. Отмечаем домашнюю игру с "Полесьем", в которой "Нива" стала первой командой, отобравшей очки у лидера. Именно надежная игра Механива поспособствовала такому результату.

Альтернатива: Олег Кудрик ("Полесье")

Правый защитник

Евгений Морозко ("Полесье")

Юрий Калитвинцев раскрыл Евгения на новой для него позиции. В составе житомирского коллектива Евгений играл на позиции правого защитника, хотя раньше был полузащитником. Отметим, что 29-летний Морозко отыграл в первой части сезона 12 матчей, в которых забил один гол и отдал два ассиста. Его подключение к атаке вызывало немало проблем соперникам, которые постоянно должны были находится в напряжении. К тому же, Евгений не забывал о своей основной функции – игре в защите. Опытный универсал осенью проявил себя с лучшей стороны.

Альтернатива: Илья Чередниченко ("Полесье")

Левый защитник

Евгений Шевченко ("Эпицентр")

Экс-игрок "ВПК-Агро" сразу вписался в игру "Эпицентра". Евгений в первой части сезона сыграл 1202 минуты, во время которых смог отдать три ассиста и забил один гол. Его работа с мячом, скорость и атакующие скиллы принесли немало пользы "Эпицентру". Гол "Карпатам" не только принес команде победу, но и добавил очень важный позитивный импульс и веру в собственные силы. К тому же, Евгений от матча к матчу прогрессировал и в чисто защитной работе.

Альтернатива: Роман Слива ("Нива")

Центральные защитники

Максим Демчук ("Нива")

Максим в первой части сезона сыграл 1017 минут (один гол). Его умение выигрывать верховую борьбу, а также неплохие скиллы в работе с мячом пригодились коллективу Сергея Задорожного. Демчук запомнился своим хладнокровием и стабильностью. Безусловно, у него были ошибки, но в целом со своей задачей он справился. Среди достоинств 24-летнего защитника – лидерские качества, которые в будущем позволят ему еще больше прогрессировать.

Дмитрий Махнев ("Карпаты")

Возможно, это не самый очевидный выбор, но не отметить 26-летнего центрбека не имеем права. Дмитрий сыграл всего 677 минут, но его победный гол в ворота "Нивы" стал чрезвычайно важным для команды, ведь до этого "Карпаты" в течение ряда матчей не могли выиграть. Махнев очень продуктивно выходил на замены и постоянно прибавлял игре львовского коллектива солидности и спокойствия. Дмитрий доказал, что может быстро адаптироваться к игре с любым партнером по защите.

Альтернатива: Андрей Зинь ("Нива")

Центральные полузащитники

Владислав Огиря ("Полесье")

Опытный хавбек отыграл в первой части сезона 1260 минут. Результативными действиями 32-летний Огиря не отличился, но центр поля зацементировал. Их связка с Кушниренко – это то сочетание, которое хотел бы видеть каждый тренер в Первой лиге. Владислав умеет отдать разумную передачу, которая помогала его партнерам создавать остроту у чужих ворот. Его динамика и подвижность впечатляет.

Богдан Козак ("Нива")

Богдан сыграл 773 минуты, но его универсализм и нестандартные действия привлекли к себе внимание. В своем втором матче после выздоровления 21-летний хавбек отличился дублем в противостоянии с "Буковиной". Эти голы помогли "Ниве" забронировать себе место в топ-4. Безусловно, Козаку еще во многом стоит работать, но это тот игрок, который своим появлением на поле добавляет команде динамики.

Альтернатива: Ярослав Богунов ("Диназ")

Правый полузащитник

Денис Кожанов ("Карпаты")

Опытный 35-летний хавбек переживает свою вторую молодость. Денис сыграл в первой части сезона 887 минут, но был очень эффективным. Его появление на поле прибавляло игре "Карпат" новых ярких красок. Нестандартные действия, видение поля, смелость в принятии решения – это то, чего не хватало львовянам без Кожанова. Особо запомнилась игра против "Буковины", в которой именно после выхода на поле Дениса все перевернулось с ног на голову. Умение отдать разрезную передачу и хороший удар с годами никуда не исчезли.

Альтернатива: Артем Козак ("Полесье")

Левый полузащитник

Денис Янаков ("Полесье")

Молодой и перспективный хавбек, раскрывший свой потенциал в первой части сезона. Его четыре гола и три ассиста – хороший показатель, но это не максимум, на который способен Денис. У Янакова хорошее видение поля, поставленный удар и по настоящему футбольный интеллект. Стандарты от Янакова принесли немало пользы "Полесью".

Альтернатива: Василий Грицук ("Полесье")

Атакующий полузащитник

Василий Цюцюра ("Прикарпатье)

Его команда концовку первой части сезона провалила, но если бы не было Цюцюры, то все могло быть еще более плачевно. Его четыре гола и три результативных передачи очень помогли команде, которая забивала немного. Василий – это настоящий капитан, который в сложные для коллектива минуты вел партнеров за собой. Цюцюра не был эгоистом на поле, но когда требовалось, он брал инициативу на себя. Таких умных и футбольных зрелых футболистов не хватает нашему футболу.

Альтернатива: Амбросий Чачуа ("Карпаты")

Нападающий

Филипп Будковский ("Полесье")

Безусловно, это самый очевидный выбор, но не отметить экс-футболиста сборной Украины мы не могли. Его десять голов и два ассиста говорят сами за себя. Будковский умело пользовался своим преимуществом в росте, но и внизу он играл эффективно. Главное качество нападающего "Полесье" – его нацеленность на ворота и желание забить с любой позиции. Это настоящий хищник, против которого сложно играть защитникам. Возможно, Филипп играет несколько предсказуемо, но не банально. Если бы он реализовал все свои моменты, то показатели были еще более впечатляющи.

Альтернатива: Максим Гирный ("Эпицентр")

Тренер

Сергей Задорожный ("Нива")

В начале сезона 46-летний специалист работал спортивным директором, но после того как команду покинул Купцов именно Задорожный стал и.о.главного тренера. Это назначение пошло на пользу команде. Клуб из Тернополя закрепился на четвертом месте, которое дает право соревноваться в чемпионском раунде. Главная заслуга Задорожного – прогресс команды в игре в защите. Всего восемь пропущенных мячей – это впечатляющий показатель. Сергей Задорожный много внимания уделял тактике и его наработки существенно помогли "Ниве".

Альтернатива: Юрий Калитвинцев ("Полесье")