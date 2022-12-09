Первая лига. Символическая сборная полугодия восточной группы по версии UA-Футбол

В конце ноября завершилась первая часть сезона в Первой лиге. Всего было сыграно 112 матчей, которые подарили немало эмоций болельщикам украинского футбола. Вашему вниманию символическая сборная первого полугодия в восточной группе по версии UA-Футбол.

Вратарь

Назарий Федоривский ("Оболонь")

Назарий отыграл 13 матчей в первой части сезона и пропустил шесть мячей. Этого голкипера уже можно считать опытным. Его уверенная игра на линии, а также умение управлять защитниками помогли "Оболони" набрать зачетные пункты в матчах, где команда играла не так ярко. Также необходимо отметить молниеносную реакцию 26-летнего Федоривского и стабильность. Безусловно, у него были ошибки, но он над ними работал и прогрессировал от игры к игре.

Альтернатива: Кирилл Самойленко ("ЛНЗ")

Правый защитник

Игорь Солдат ("ЛНЗ")

Опытный 31-летний защитник очень помог черкасскому коллективу в первой части сезона. Действительно, Игорь отдал всего два ассиста, но не в голевых передачах измеряется его уровень игры. Солдат все 14 матчей сыграл стабильно и почти без ошибок. Его надежная игра в защите и постоянные подключения к атаке добавляли разнообразие в игру лидера группы. Опыт выступлений в УПЛ существенно помогал латералю, но стоит отметить его работу над собой. Солдат старался постоянно совершенствоваться.

Альтернатива: Егор Шалфеев ("Металлург")

Левый защитник

Давронбек Азизов ("Кремень")

До начала чемпионата мало кто знал о 22-летнем защитнике, но его игра в первой части сезона оставила очень приятные впечатления. За 1191 минуту Азизов забил три гола и отдал две результативные передачи. В дебютном сезоне на уровне Первой лиги молодой защитник запомнился своей смелостью и нестандартными действиями. Давронбек умело выполнял стандарты и не забывал о подключении к атаке.

Альтернатива: Антон Савин ("ЛНЗ")

Центральные защитники

Артем Терехов ("Оболонь")

Опытный 30-летний защитник отыграл в первой части сезона 1018 минут, но все нагрузки выдержал и справился со своей задачей. Терехов - спокойный, как удав, и уверен в себе. Для центрбека это очень важные качества. Также Артем значительно помогал команде во время стандартов. Переоценить важность его гола в ворота ЛНЗ невозможно.

Олег Тарасенко ("ЛНЗ")

Опытный защитник в течение сезона был неутомим в отборе мяча, а также умело начинал атаки своей команды. Тарасенко по праву можно считать одним из лидеров команды, ведь своей стабильной игрой от внушил уверенность в своих партнерах. Его дуэт с Лопыренком наводил ужас на нападающих соперников. "ЛНЗ" пропустил всего шесть голов и в этом также велика доля заслуги Олега.

Альтернатива: Андрей Лакеенко ("Чернигов")

Центральные полузащитники

Денис Долинский ("ЛНЗ")

Возможно, это не самый очевидный выбор, но возвращение 24-летнего Долинского после травмы было впечатляющим. Денис сыграл всего 278 минут, но за это время успел забить три гола. Хавбек запомнился своей подвижностью и атлетизмом. Появление на поле Долинского прибавляло игре "ЛНЗ" новых ярких красок. Его умение отдать тонкую передачу помогало черкасскому коллективу быстро переводить мяч в заключительную треть поля.

Даниил Фальковский ("Кремень")

Молодой хавбек сыграл в первой части сезона все 14 матчей, в которых смог забить три гола и отдать три результативных передачи. Его игра была не по годам солидной. Это универсальный полузащитник, который умел отдать и сам забить. Особенно выделяется игра с "Горняком-Спорт", в которой Даниил был причастен ко всем ключевым эпизодам в матче (заработал штрафной под гол Азизова, а позже забил победный мяч).

Альтернатива: Андрей Сторчоус ("ЛНЗ")

Левый полузащитник

Богдан Шмигельский ("Скорук")

Богдан своей смелостью и желанием обострить при первой возможности заслуживает уважения. За 1139 минут хавбек томаковцев забил три гола и отдал четыре результативных передачи. Его умение эффективно завершить атаку с любой позиции пригодились "Скоруку". Шмигельский очень полезен команде во время фланговых атак, а также на стандартах. Это нестандартный футболист, которых в Первой лиге не так уж много.

Альтернатива: Симон Галоян ("Кремень")

Правый полузащитник

Иван Тищенко ("ЛНЗ")

Не отметить этого 24-летнего футболиста просто не вправе. Его семь голов и три ассиста за 1043 минут действительно впечатляют. Тищенко отличался своей скоростью и нестандартными действиями. Среди качеств Ивана – умение отдать разрезную передачу и нацеленность на ворота. Бенефис Тищенко – это игра против "Горняка-Спорт", в которой он отличился хет-триком.

Альтернатива: Артем Перебора ("Скорук")

Атакующий полузащитник

Дмитрий Щербак (СК "Полтава")

Щербака можно считать лидером атак полтавского клуба. Три гола и шесть ассистов – хороший показатель для середняка группы. Его пара со Стрельцовым портила нервы лидерам. Дмитрий отличался своей работой с мячом, нацеленностью на ворота и футбольным интеллектом. Он был непосредственным участником большинства острых комбинаций своей команды.

Альтерватива: Даниил Боженар ("Скорук")

Нападающий

Алексей Сидоров ("Металлург")

В составе запорожского клуба подрастает будущая звезда украинского футбола. Однако, для этого Алексею следует продолжать работать над собой. В первой части сезона Сидоров проявил себя с лучшей стороны. Его шесть голов и две результативные передачи помогли "Металлургу" квалифицироваться в Чемпионский раунд. Основные качества 21-летнего голеадора – взрывная скорость и голевое чутье. Против такого нападающего очень непросто играть любому защитнику. ведь не знаешь, какое решение он примет в том или ином эпизоде.

Альтернатива: Денис Галата ("Кремень")

Лучший тренер

Александр Ковпак ("ЛНЗ")

Экс-игрок сборной Украины с сентября Ковпак занимал должность "исполняющего обязанности главного тренера" после увольнения Юрия Бакалова. Его работу можно считать успешной, ведь "ЛНЗ" завершил первую часть сезона лидером. Ковпаку удалось сплотить команду, создать хорошую атмосферу внутри коллектива. Конечно, были и провальные матчи, но позитива от работы молодого специалиста гораздо больше.

Альтернатива: Роман Локтионов